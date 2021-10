Sinner-Tiafoe oggi in TV, diretta live all’ATP Vienna: orario e dove vederla in chiaro Jannik Sinner affronta oggi Frances Tiafoe nella semifinale del torneo ATP 500 di Vienna, dopo aver battuto nei quarti di finale Ruud ed essere entrato virtualmente negli 8 qualificati per le Finals di Torino. Il match tra Sinner e Tiafoe sarà il secondo incontro sul centrale: i due giocatori non andranno in campo prima delle 15:30. La sfida sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Supertennis e su Sky.

A cura di Paolo Fiorenza

Sinner Atp Vienna, dove vedere la partita contro Tiafoe in TV, gli orari

Jannik Sinner continua la sua marcia nel torneo ATP 500 di Vienna: oggi l'altoatesino sarà impegnato nelle semifinali contro lo statunitense Frances Tiafoe. Il match sarà trasmesso in diretta TV in chiaro e in streaming su Supertennis e per abbonati su Sky, con orario di inizio non prima delle 15:30. Dopo aver superato Ruud nei quarti di finale, Sinner è virtualmente negli otto qualificati per le ATP Finals di Torino, avendo scavalcato nella Race il polacco Hurkacz. Adesso la posizione va consolidata facendo ulteriore strada a Vienna, visto che poi mancheranno ancora i tornei di Parigi Bercy e Stoccolma.

Fondamentale superare Tiafoe – numero 49 al mondo contro l'11 di Sinner, che tuttavia da lunedì sarà per la prima volta nella top ten – per poi cercare di vincere il secondo torneo ATP di fila dopo quello di Anversa della settimana scorsa. Sinner appare in uno stato di forma strepitoso: arriva al match contro l'americano sulla scia di 7 vittorie consecutive senza perdere un set. La sua ultima sconfitta risale a Indian Wells per mano di Fritz, ma la settimana prima aveva vinto anche il torneo di Sofia. Insomma l'allievo di Riccardo Piatti è caldissimo ed a questo punto sembra lui il favorito per mettere le mani su uno dei due posti liberi per le Finals, lasciando Ruud, Hurkacz e Norrie a lottare per l'altro.

ATP Vienna, dove vedere Sinner-Tiafoe in chiaro in TV e streaming

Sinner-Tiafoe sarà visibile in diretta TV in chiaro su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e numero 212 sul decoder di Sky. Oltre che fruibile per tutti senza abbonamenti, il match di semifinale tra il giovane talento italiano e lo statunitense sul cemento indoor di Vienna sarà trasmesso anche su Sky, sul canale Sky Sport Tennis (205 del satellite). La partita tra Sinner e Tiafoe si potrà vedere anche in streaming gratuito sul sito di Supertennis e per abbonati Sky tramite l'applicazione Sky Go.

Jannik Sinner a Vienna oggi, orario e programma della partita contro Tiafoe

Sinner affronterà Tiafoe oggi sabato 30 ottobre sul centrale della Wiener Stadthalle di Vienna: la semifinale del 20enne tennista italiano è il secondo incontro in programma, dopo quello tra Alcaraz, che ha battuto l'altro azzurro Berrettini, e Zverev. Il match di Sinner non comincerà prima delle 15:30.

I precedenti tra Sinner e Tiafoe in ATP Vienna e il prossimo avversario

Jannik Sinner e Frances Tiafoe si sono già incontrati due volte in carriera: i precedenti sono entrambi favorevoli all'italiano, che si è imposto due anni fa ad Anversa (2-1) ed alle Next Gen Finals (3-1). Chi vince questa semifinale affronterà poi in finale il vincente dell'altra sfida, che vedrà di fronte la testa di serie numero 2 del torneo Zverev e il 18enne terribile Alcaraz, che nei quarti ha fatto fuori Berrettini.