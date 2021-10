Sinner travolge anche Novak e vola ai quarti a Vienna: la Race per le Finals sorride Jannik Sinner si è sbarazzato in due set di Dennis Novak nel match valido per gli ottavi di finale del torneo di Vienna. Il tennista italiano ora affronterà uno tra Sonego e Ruud protagonisti di una vera e propria battaglia. Sorride anche la Race per le Finals, con Sinner che allunga su Norrie ko contro Auger-Aliassime.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner sembra inarrestabile. Nessuna sorpresa all'ATP 500 di Vienna con il tennista italiano reduce dalla vittoria ad Anversa che ha superato in due set il padrone di casa Dennis Novak con il punteggio di 6-4, 6-2. Il 20enne altoatesino, 7a testa di serie, ha confermato il pronostico contro il 116° giocatore al mondo, al quale non è bastato il supporto del pubblico austriaco. Un successo prezioso in chiave anche race per Sinner, che approfitta del ko di Norrie agli ottavi per allungare ulteriormente il suo vantaggio verso le ATP Finals.

Dennis Novak è riuscito a contrastare Sinner di fatto solo nel primo set, quando ha concesso il break solo nel finale. Nel secondo parziale invece non c'è stata mai partita, anche perché l'italiano (che addirittura ha dato anche l'impressione di dosare le energie in vista del prosieguo del torneo) ha subito messo il discorso in chiaro con un doppio turno di servizio strappato all'avversario. È arrivato così un perentorio 6-2 a conferma della differenza dei valori in campo. Ora ad attendere Jannik ai quarti di finale del torneo di Vienna, c'è uno tra il connazionale Sonego e il norvegese Ruud, protagonisti di una vera e propria battaglia. Nel frattempo a proposito di Italia, ai quarti c'è anche Matteo Berrettini che affronterà il gioiellino spagnolo Alacaraz.

Grazie a questa vittoria, Sinner consolida il suo posto nella Race, ovvero la classifica che porta alle ATP Finals. Il tennista italiano ha allungato infatti su Norrie che poco prima era stato battuto in rimonta da Auger Aliassime. Jannik dunque sta sfruttando nel migliore dei modi il suo feeling con il cemento indoor, e spera di poter diventare il secondo azzurro in campo a Torino, dopo Matteo Berrettini. Bisognerà però non commettere errori a Vienna e negli altri tornei in programma prima delle Finals.