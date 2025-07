Rune si ritrova messo in coppia con Anisimova agli US Open: “Non so chi abbia contattato chi”

Rune e Anisimova faranno coppia nel torneo di doppio misto agli US Open. Il tennista danese ha svelato che la loro coppia è nata a tavolino: “Non so nemmeno chi ha contattato chi”.

Il torneo di doppio misto degli US Open sta diventando un evento di prim'ordine. L'attesa ogni giorno che passa è più grande. Delle coppie formate da Jannik Sinner e Emma Navarro e da Carlos Alcaraz ed Emma Raducanu se n'è parlato già tanto. La nuova coppia formata da Badosa e Draper ha acquisito popolarità, più per la rottura sentimentale tra la spagnola e Tsitsipas A queste si è aggiunta quella tra Rune e Anisimova, che formeranno un tandem creato a tavolino, come ha fatto capire lo stesso giocatore danese.

Rune e Anisimova in coppia agli US Open

Da Toronto, dove sulla carta è uno dei favoriti, Holger Rune ha parlato della coppia con Amanda Anisimova. Ovviamente il danese si è detto entusiasta. Nella settimana che precede il torneo avrà modo di allenarsi, in modo rilassato, ma cercando anche di vincere un titolo Slam – e un milione di dollari: "È un'ottima idea da parte degli US Open organizzare questo torneo. Tra i giocatori di singolare sono pochi quelli che desiderano partecipare al doppio misto che in genere si svolge durante la seconda settimana del Grande Slam, quando in quella fase si ha generalmente più bisogno di riposo".

Rune sul tandem con Anisimova: "Di queste cose si occupano gli agenti"

Poi entrando nel particolare e cioè nella coppia con Anisimova ha detto una cosa spiazzante: "Amanda ha giocato molto bene in passato, ha raggiunto la finale a Wimbledon. Era disponibile ed è felice di giocare. Non so nemmeno chi abbia contattato chi. Sapete di queste cose si occupano gli agenti. Amanda è un'ottima giocatrice, una persona molto simpatica e sono felice di condividere il campo con lei".

Coppia creata a tavolino dunque a questo punto o dal manager di uno dei due giocatori o dagli stessi organizzatori degli US Open, che hanno invitato la maggior parte dei principali tennisti, oltre ai già citati Sinner e Alcaraz, ci sono anche Djokovic, Fritz, Rybakina e Medvedev.