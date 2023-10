Rune non vince più, si affida a Becker e difende la sua fidanzata: “Non è colpa sua se perdo” Negli ultimi quattro mesi il danese ha vinto solo una partita. Rune, che ha deciso di ingaggiare Boris Becker come allenatore, ha letto tanti commenti negativi da parte di haters che hanno dato alla sua fidanzata, Caroline Donzella, la colpa di questi risultati.

A cura di Alessio Morra

La crisi di Holger Rune è senza fine. Il tennista danese ha vinto solo una partita dopo il torneo di Wimbledon. La qualificazione alle ATP Finals 2023 pareva scontata e invece ora è tutto in bilico, anche se per sua fortuna chi lo segue non vince quasi mai. Rune è corso ai ripari e ha ingaggiato come nuovo coach Boris Becker, che rientra così dalla porta principale nel mondo del tennis. Ma in un'intervista il giovane campione ha anche difeso la sua fidanzata, che, purtroppo, da molti è stata additata come ‘colpevole' della debacle delle ultime settimane.

Ancora una volta i risultati di un atleta vengono, da più di qualcuno, considerati anche in base allo status sentimentale. Lo sa bene, ahi lui, Matteo Berrettini che in questa sfortunata stagione 2023 ha dovuto leggere tanti commenti da parte di haters che hanno attaccato, anche, duramente il tennista romano scrivendo che la liason sentimentale con Melissa Satta ha inciso sui suoi risultati, oltre che sul suo stato fisico. Situazione pressoché simile per Stefanos Tsitsipas, attaccato sui social da haters per qualche sconfitta di troppo dopo il fidanzamento con la tennista Paula Badosa.

Ora è Rune oggetto di questo tipo di critiche. Le tantissime sconfitte incassate dopo Wimbledon (ha perso sei partite su sette, alcune con avversari di basso livello e in modo anche nettissimo). Il giovane tennista è sceso in campo per togliere ogni tipo di responsabilità a Caroline Donzella, modella italo-olandese, dicendo: "Caroline non è responsabile delle mie scarse prestazioni sportive. Sono solo frutto della la mia responsabilità. Le persone vogliono solo cercare fattori esterni e incolpare gli altri, ma solo io sono responsabile".

Per provare a chiudere bene l'anno, scacciare via ogni tipo di polemica, Holger Rune si presenterà in campo a Basilea e al suo fianco avrà Boris Becker, vincitore di sei titoli Slam in carriera, ex numero 1 del mondo, che è stato già allenatore di Djokovic qualche anno fa.

Il tedesco, che ha passato, ahi lui, del tempo in galera, ritorna in grande stile nel suo mondo e a Eurosport parlando dell'accordo con Rune: "Sono orgoglioso che abbia chiesto a me di fare il suo allenatore. Ho conosciuto Holger quando aveva 15 o 16 anni. È stato durante il Masters, quando ancora allenavo Djokovic. Holger era il nostro compagno di allenamento. Siamo sempre rimasti in contatto. Spero di aiutarlo a qualificarsi per le ATP Finals di Torino. Questo è il grande obiettivo. Holger è un diamante grezzo che va lucidato".