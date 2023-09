Paula Badosa è furiosa sui social dopo le critiche a Tsitsipas: “Devi portare rispetto” In un’intervista Tsitsipas ha ridefinito gli obiettivi della sua carriera tennistica, alcune frasi sono state commentate da un giornalista sui social. Quell’interpretazione non è piaciuta a Paula Badosa, fidanzata del tennista greco.

A cura di Alessio Morra

Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa sono la coppia più famosa e più bella del tennis. Il greco e la spagnola sono due tennisti di primissima fascia, Tsitsipas è nella top ten anche quest'anno, mentre gli infortuni hanno impedito a giocare la gran parte dei tornei a Badosa. Hanno le luci dei riflettori addosso e lo sanno, come sanno che in determinanti momenti c'è chi chiacchiera troppo sul loro conto e a volte si danno giudizi ed espressioni che a volte possono essere sbagliati. Così è stato nelle scorse ore e un post su Twitter ha fatto infuriare Paula Badosa.

La scorsa settimana è tornato in patria per giocare la Coppa Davis, che gli ha regalato un'amarissima delusione, e alla rivista greca Kathimerini Tsitsipas ha rilasciato un'intervista. L'ex numero 3 ATP ha parlato a tutto tondo e ha detto pure di non essere più: "dipendente” dall’idea di diventare il migliore nel tennis, come lo era durante i suoi primi anni", aggiungendo che: "mentre pensa ancora molto a raggiungere quell’obiettivo, ora si sta anche concentrando sulla creazione di un equilibrio tra la sua vita personale e professionale. Ero dipendente da questo obiettivo quando ero più giovane e questo mi ha privato di qualcosa".

Tsitsipas sa che la vita sportiva non è tutto: "La chiave è trovare un equilibrio tra la carriera e la vita privata, bisogna costruire qualcosa nel privato e andare avanti nella tua carriera con l'aiuto di una persona". Importantissima nella vita del greco è Paula Badosa: "Avere Paula nella mia vita mi aiuta molto. Ha cambiato il mio approccio allo sport in un modo che non mi sarei mai aspettato". Parole chiare quelle del tennista greco, che da tempo dichiara che il tennis è una parte importante della sua vita, ma non è tutto.

Quelle parole, quelle di Tsitsipas, sono state riportate su Twitter da un giornalista spagnolo. E il messaggio di José Moron non è piaciuto affatto a Paula Badosa, che lo ha accusato di mistificare la realtà. Le parole scritte da Moron: "Penso a vincere il mio primo Slam e a diventare numero uno, ma per me questo non è più tutto. Da questa idea ero dipendente quando ero giovane. Oggi la chiave per me è l'equilibrio, tra la vita personale e la mia carriera. Avere Paula nella mia vita mi aiuta molto. Ha cambiato il mio approccio al tennis in un modo che non avrei mai potuto aspettarmi".

Badosa ha visto quel tweet e ha risposto seccamente: "Interpreti sempre male le parole. Mi stanca un po’ il fatto che tu debba sempre giudicare e trovare la colpa. Sembra incredibile che io debba parlare e spiegarmi. Per favore, un po' più di rispetto".