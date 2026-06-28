Paula Badosa spiega lo sguardo fisso sul padre di Tsitsipas: “Ora ho la forza di parlarne”

Dopo la rottura con Stefanos Tsitsipas, Paula Badosa può raccontare altri dettagli di quella relazione definita tossica, che coinvolgeva anche le persone intorno a lui. Un video della tennista spagnola con lo sguardo fisso sul padre di Tsitsipas diventò virale: “La mia espressione dice tutto, quel video è un riassunto”.

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Paula Badosa arriva a Wimbledon da numero 141 del ranking WTA, lei che è stata seconda giocatrice al mondo nel 2022, un crollo conseguenza dei tanti problemi fisici della tennista spagnola, tra quelli cronici alla schiena e quelli più recenti all'anca. E tuttavia, messi da parte i pensieri di ritiro avuti nei momenti più bui, adesso la 28enne iberica si dice fiduciosa nel futuro, anche grazie alla ritrovata serenità nel privato dopo la fine della relazione con Stefanos Tsitsipas, definita "tossica" dalla Badosa qualche giorno fa.

Il video a Wimbledon 2023: Paula Badosa guarda in maniera strana il padre di Tsitsipas

Quanto la storia col tennista greco avesse degli elementi per lei disturbanti, lo spiega con ulteriori particolari Paula alla vigilia del torneo londinese, parlando col magazine ‘Clay'. Le viene chiesto del famoso video diventato virale proprio a Wimbledon 2023, quando i due stavano assieme da un paio di mesi. Un filmato in cui si vede la Badosa avere lo sguardo fisso sul padre di Tsitsipas, Apostolos, all'epoca suo allenatore (i due si sono separati nuovamente, e definitivamente, proprio in queste ore).

Uno sguardo decisamente ‘strano', che oggi la spagnola può finalmente spiegare: "Quel video mi è stato mandato molte volte. La mia espressione dice tutto, spiega molte cose. Quel video è un riassunto. Chiunque sia stato vicino alla situazione sa cosa intendo".

La Badosa ora tira fuori tutto: "Lui e chi gli sta intorno sono persone di cui non voglio più fare il nome"

"Di situazioni tossiche ce n'erano molte – continua Paula – Ho sofferto molto per un anno, quello che io e le persone intorno a me abbiamo passato è stato molto difficile, e ora, vedermi di nuovo in salute e con questa forza, mi ha dato anche la forza di parlare di quello che ho passato, in modo che molte persone possano immedesimarsi nella mia storia".

La relazione col tennista greco ha lasciato solo macerie, un capitolo che la Badosa vuole seppellire definitivamente: "Alla fine tutto viene a galla. Ma lui è una persona, lui e chi gli sta intorno, di cui non voglio più fare il nome né soffermarmi. Volevo semplicemente chiarire, come persona, che anch'io ho un carattere. E quando a volte si lascia trasparire la verità e si chiude un capitolo, ci si sente un po' più liberi, ed è questo che voglio: voltare pagina e non menzionare più quelle persone".

Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas quando erano una coppia felice

Qualche giorno fa Paula aveva fatto capire che tra lei e Stefanos era rimasta solo terra bruciata: "Si può mantenere un buon rapporto con un ex quando si tratta di persone normali e relazioni normali. Ma quando non è così… non c'è bisogno di aggiungere altro. Si vede ogni giorno come l'altra persona renda tutto più difficile".

La spagnola prima del debutto a Wimbledon contro Emma Navarro: "Il sole sorgerà comunque domani"

Insomma i problemi fisici sono stati solo la faccia più visibile della crisi della Badosa: "In definitiva, vorrei spiegarlo meglio in termini di essere donna: la gente vede solo gli infortuni, giusto? Ma dietro le quinte succedevano molte altre cose, situazioni che non sono visibili. Ora affronto tutto con più calma, senza mettermi pressione. E se le cose non dovessero andare come previsto, il sole sorgerà comunque domani".

Paula può dunque guardare con fiducia al debutto di martedì a Wimbledon contro Emma Navarro, un match in cui parte sfavorita, ma non come lascerebbe intendere la classifica (l'americana è 26sima nel ranking).