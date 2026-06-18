Paula Badosa sulla fine della storia con Tsitsipas: “Dinamiche tossiche, è stato duro superarle”

Badosa ha parlato della relazione avuta con Tsitsipas, per il tennista ha avuto parole durissime: “Quando ci sono elementi tossici tutto è durissimo”.

Paula Badosa è una tennista di alto livello, anzi, tecnicamente lo è stata per tanti anni, poi una serie di problemi fisici l'hanno portata molto in basso in classifica, è risorta, ma poi ha avuto ulteriori problemi che l'hanno portata addirittura fuori dalla top 100 WTA. Infortuni in serie, tanta sfortuna, ma anche diversi problemi extra campo. Anzi, un grande problema. La storia d'amore finita male con Stefanos Tsitsipas, tennista greco. Non ne ha mai voluto parlare tanto, ma da Berlino la spagnola parlando delle sue difficoltà ha rifilato una stilettata al suo ex fidanzato: "Ho vissuto molte rotture e le accetto. Ma quando ci sono elementi tossici è tutto più complicato".

"Quando ci sono elementi tossici di mezzo tutto è più complicato"

Parole che non lasciano dubbi interpretativi: "Ho vissuto molte rotture nella mia vita. Le accetto e so che le cose stanno così, ma quando ci sono elementi tossici di mezzo, tutto diventa più complicato rispetto a una normale rottura. Si può mantenere un buon rapporto con un ex se le cose sono sempre andate bene, ma quando non è così…non c'è bisogno di aggiungere altro. Si vede ogni giorno come l'altra persona complichi tutto".

"Superare le cose tossiche non è stato facile"

Per poi chiudere l'argomento dicendo: "Superare le cose tossiche che mi hanno circondata non è stato facile, ma ora mi sento di nuovo forte come donna. Probabilmente domani leggerò titoli che diranno Badosa attacca Tsitsipas. Beh, se lo merita".

Infine le ultime battute sui suoi guai fisici che a un certo punto le hanno fatto pensare di dover abbandonare l'attività: "Ho smesso di giocare, mentalmente era troppo per me. Non riuscivo a vedere la luce in fondo al tunnel". Ora riproverà ancora una volta a salire, è una guerriera Badosa che si sta preparando alla sfida dei quarti di Berlino con Noskova o Parry.

Badosa batte Gauff e risorge a Berlino

Numero 142 della classifica WTA la spagnola è impegnata nel torneo di Berlino. Sull'erba tedesca ha ritrovato il suo gioco e i suoi colpi ed ha sconfitto in tre set l'americana Coco Gauff, una delle più forti al mondo, con il punteggio di 1-6 6-3 6-2. Un successo splendido che l'ha portata alla ribalta. Nella successiva conferenza stampa ha sorpreso parlando dell'ex fidanzato. Inizialmente non lo ha mai citato, ma considerando i fatti – le loro due rotture e le tante parole durissime che ha ricevuto anche dalla madre di lui – era evidente che fosse il tema, poi ha fatto anche il nome dell'ex numero 3 ATP.