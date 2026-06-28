“Gli Stati Uniti giocheranno contro la Bosnia, non ho idea di dove si trovi”: la giornalista americana si scusa

La giornalista americana Abigail Velez è stata costretta a scusarsi dopo i tanti commenti negativi ricevuti per aver snobbato in maniera sprezzante la Bosnia, prossima avversaria degli Stati Uniti ai Mondiali.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di calcio 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La giornalista di ‘ABC 7 Los Angeles', Abigail Velez, è stata costretta a un post di pubbliche scuse sui propri social dopo alcune improvvide dichiarazioni rilasciate per commentare l'accoppiamento degli Stati Uniti nei sedicesimi dei Mondiali contro la Bosnia. "Non saprei proprio indicare dove si trovi sulla mappa, non so assolutamente nulla della Bosnia, e non lo voglio sapere", sono state le parole sprezzanti della giornalista in diretta televisiva.

La nazionale a stelle e strisce si è qualificata come prima nel Gruppo D, la sconfitta nell'ultimo turno della fase a gironi contro la Turchia è stata ininfluente dopo le precedenti vittorie con Paraguay e Australia che avevano già assicurato il primo posto matematico. Adesso la squadra di Pochettino affronterà una delle otto migliori terze, ovvero la Bosnia ed Erzegovina, che ha chiuso il Gruppo B alle spalle di Svizzera e Canada.

Mauricio Pochettino allena gli Stati Uniti da due anni

L'entusiasmo che circonda una delle tre squadre che organizzano questa edizione della coppa assieme a Messico e Canada è altissimo, e il tabellone non è proibitivo neanche al turno successivo, visto che in caso di successo affronterebbe negli ottavi la vincente del sedicesimo tra Belgio e Senegal, avendo poi eventualmente nei quarti la Spagna, favorita nello spicchio che include anche Austria, Portogallo e Croazia.

Le parole sprezzanti di Abigail Velez: "Non so niente della Bosnia e non lo voglio sapere"

Va bene l'entusiasmo, ma non bisogna sottovalutare nessun avversario e men che meno farsi beffe di lui, come ha fatto in diretta la Velez. "Nel prossimo turno gli Stati Uniti giocheranno contro la Bosnia mercoledì prossimo – ha attaccato la giornalista texana di origini messicane, pronunciando poi le frasi incriminate – una cosa sulla Bosnia è che non saprei proprio indicare dove si trovi sulla cartina geografica. Non so assolutamente nulla della Bosnia, e non lo voglio sapere. Questo perché la nazionale americana è tornata, siamo più in forma che mai. Preparatevi, Bosnia, perché ve le stiamo per dare. Non le volete? Peccato, le prenderete lo stesso. Accadrà mercoledì prossimo".

La giornalista americana pubblica un post di scuse: "Ho fatto un commento insensibile e inappropriato"

Per queste parole la Velez è stata sommersa di commenti negativi sui social, al punto che ha ritenuto opportuno diffondere una dichiarazione di scuse: "Nel tentativo maldestro di sdrammatizzare un po' la competizione dei Mondiali, mi sono spinta troppo oltre e ho fatto un commento sconsiderato in diretta, insensibile e inappropriato. Chiedo scusa al popolo bosniaco e alla nazionale di calcio bosniaca. I Mondiali dovrebbero essere un'occasione per unire le comunità di tutto il mondo, e il mio commento non rispecchiava questo spirito". La giornalista ha concluso la dichiarazione augurando "il meglio a tutte le squadre nel loro percorso verso la Coppa del Mondo".

Sicuramente motivazioni ne avranno parecchie i giocatori bosniaci al Levi's Stadium di Santa Clara, in California, quando scenderanno in campo contro gli Stati Uniti nella notte italiana tra mercoledì e giovedì.