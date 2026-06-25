Paula Blasi eroica: cade, ma dopo 7 ore in ospedale e 4 punti di sutura corre i Campionati Nazionali

Caduta durante la ricognizione sul tracciato dei Campionati Nazionali spagnoli di ciclismo, Paula Blasi è stata ricoverata e medicata. Ma dopo qualche ora era di nuovo in sella in vista della prova a crono di venerdì 26 giugno.

Per la campionessa spagnola Paula Blasi la parola "stop" non esiste: lo ha dimostrato con una prova di forza, determinazione e resilienza nelle ultime ore di fronte ad un inconveniente non da poco: durante una delle ricognizioni sul tracciato della prova a cronometro dei Campionati Nazionali spagnoli, è caduta malamente e costretta al ricovero. Dopo 7 ore di medicamenti e suture, si è ripresentata ancora in sella pronta a sfidare le connazionali nella gara di giovedì 25 giugno dove ha chiuso con il 4° miglior tempo.

Una caduta ad oltre 50 chilometri orari, in curva, in pieno assetto da cronometro: Paula Blasi si è ritrovata riversa sull'asfalto del percorso della prova a cronometro di 18,6 km , in un circuito ad anello nella località di Sabiñánigo. E' accaduto mercoledì 23 giugno mettendo a serio rischio la sua partecipazione alla gara per il titolo nazionale, cui si è presentata malgrado tutto, puntuale alla partenza (e dove ha poi chiuso con un ottimo quarto tempo finale). Sorprendendo tutti, dop oche la stessa Blasi aveva postato le foto delle conseguenze della propria scivolata rovinosa per terra.

"Credo che questo succeda quando prendi una curva ad oltre 50 KM orari…" aveva commentato mostrandosi su un lettino di ospedale: evidenti abrasioni su tutto il corpo che l'hanno obbligata a cure e medicazioni anche serie, che qualche ora dopo la stessa campionessa spagnola ha voluto raccontare nel dettaglio, non prima di mostrarsi nuovamente in sella come nulla fosse accaduto se non per un'evidente fasciatura al gomito: "Dopo sette ore d’ospedale e 4 punti di sutura, sono in grado di concludere la mia ricognizione".

Chi è Paula Blasi: a 23 anni ha già riscritto il ciclismo spagnolo

Dopotutto Paula Blasi è uno dei prospetti migliori del ciclismo spagnolo e internazionale visto che sta emergendo e consolidandosi anche tra i professionisti. Classe 2003 ha compiuto un enorme doppio passo tra il 2025 e il 2026: partita tra le atlete del Team Development femminile UAE, in pochi mesi è stata promossa nel WorldTeam UAE Team ADQ non appena vince i Campionati Europei Under23. Da quel momento è una continua ascesa: nel 2026 al suo primo anno tra le pro, esplode vincendo tra l'altro l’Amstel Gold Race e soprattutto la Vuelta a España Femenina, diventando la prima spagnola della storia a conquistarla.