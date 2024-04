video suggerito

Rublev ha un problema, non riesce più a controllarsi: violento raptus dopo un’altra sconfitta Andrey Rublev protagonista di un violento sfogo dopo l’ennesima sconfitta a Barcellona contro Nakashima. Ha distrutto la racchetta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Andrey Rublev sta vivendo un momento terribile per la sua carriera e lo ha confermato anche a Barcellona. Il tennista russo numero 8 del mondo e testa di serie più alta del tabellone dopo il ritiro di Alcaraz, ha trovato la quarta sconfitta consecutiva contro Nakashima. Un match disastroso in cui si è lasciato andare ad un brutto sfogo culminato in un finale da dimenticare in cui si è sfogato violentemente contro la racchetta.

Già durante la partita a più riprese Rublev si era infuriato. Diversi i momenti di rabbia per il russo che aveva iniziato ad urlare contro il suo angolo, con scene ormai diventate comuni. Urla e parole forti da parte del tennista favorito, lamentatosi per la sua incapacità di essere incisivo con i colpi.

Un crescendo di tensione che è culminato nel finale. La sfida si è prolungata fino al tie-break, e qui ecco il patatrac: Nakashima non si è lasciato destabilizzare dal nervosismo del suo avversario e così è rimasto solido anche sul 6-6. Rublev invece dopo aver spedito una pallina a metà rete, ha lanciato la racchetta in aria senza nascondere la delusione, ma mostrandosi quasi disperato al momento della raccolta dell'asciugamano.

Sul match-point realizzato poi Rublev si è mostrato incontenibile. Dopo essere stato messo alle corde dal suo avversario, Andrey ha spedito una palla fuori. La reazione al match perso? Una serie di colpi tremendi sul terreno di gioco con la racchetta, senza trovare pace. Una botta dopo l'altra, tremenda, fino a disintegrare il piatto corde dell'attrezzo. Una pessima scena, accompagnata dai fischi di una parte del pubblico.

Come se non bastasse poi, grande freddezza al momento dei saluti, con un'espressione tra l'affranto e il nervoso. Andrey ha un problema di gestione della rabbia, oltre che di rendimento: 4a sconfitta di fila, le ultime tre alla prima uscita in un torneo, tra Miami, Montecarlo e Barcellona. Peggio di così.