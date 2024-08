video suggerito

Quanto guadagna Sinner se vince l’ATP Cincinnati: montepremi e ranking aggiornato Jannik Sinner in caso di vittoria nella finale di Cincinnati contro Tiafoe guadagnerà più di 950mila euro. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul montepremi e sui punti del Masters 1000. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner affronterà Francis Tiafoe nella finale del torneo di Cincinnati in programma oggi. Un'occasione importante per il tennista italiano reduce dalla vittoria su Zverev, sia in termini di ranking che anche dal punto di vista economico. Infatti il montepremi del Masters 1000 americano mette in palio cifre importanti per chi si aggiudica il torneo. In caso di vittoria infatti, Sinner che ha già blindato il primo posto ATP indipendentemente dall'esito degli US Open, incasserà un premio di 950mila euro.

Il montepremi dell’ATP Cincinnati 2024, quanto guadagna Sinner se vince

Il montepremi complessivo del Masters 1000 di Cincinnati è di 6.155.481 euro. Una cifra importante che fa registrare un aumento del 2,96% rispetto alla scorsa stagione, quando a vincere fu Novak Djokovic. Per quanto riguarda il premio destinato al vincitore, la somma è di 1,049,460 dollari, ovvero 950.600,87 euro. Questa la cifra dunque che potrebbe guadagnare Sinner in caso di vittoria in finale su Tiafoe. Il finalista invece incasserà quasi la metà, 519.104 euro.

Il prize money del torneo di Cincinnati 2024: premi e punti ATP

Questi nel dettaglio i premi per tutti i tennisti nel tabellone principale del Masters di Cincinnati. Il vincitore oltre a incassare 950mila euro, potrà mettere in cascina 1000 punti. Un bottino prezioso, rispetto al secondo che si prenderà invece 600 punti. Ecco i guadagni turno per turno, dal primo fino alla finale:

Vincitore $1,049,460 (950.600,87 euro) – 1000 punti

Finale $573,090 (519.104 euro) – 650 punti

Semifinale $313,395 (283.848 euro) – 400 punti

Quarti di finale $170,940 (154.823 euro) – 200 punti

Ottavi di finale $91,435 (82.814 euro) – 100 punti

Secondo turno $49,030 (44.407 euro) – 50 punti

Primo turno $27,165 (24.603 euro) – 10 punti

Sinner numero 1 al mondo anche dopo l’US Open: la classifica

Jannik Sinner grazie al cammino a Cincinnati ha blindato ulteriormente il primo posto del ranking, anche alla luce della mancata partecipazione del campione in carica Djokovic e dell'eliminazione del finalista della scorsa stagione Alcaraz. Sinner che l'anno scorso perse in avvio di torneo, guadagnerà invece tanti punti sui suoi inseguitori. Il divario rispetto al secondo e terzo giocatore del ranking si allunga, con Jannik che sarà primo anche al termine degli US Open. Se infatti Djokovic nell'ultimo Slam non potrà andare oltre i 7460 punti, in caso di vittoria, Alcaraz potrà chiudere con un bottino massimo di 8860. Comunque meno di Jannik che partirà agli US Open con più di 9mila punti.