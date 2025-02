video suggerito

Quanti soldi perderà Sinner non giocando durante la la squalifica: le vincite potenziali saltate Jannik Sinner sarà costretto a saltare quattro tornei ATP e una ricchissima esibizione durante i 3 mesi della sua squalifica: oltre ai punti in classifica, l’altoatesino dovrà rinunciare alle potenziali vincite dei montepremi. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

164 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jannik Sinner non potrà giocare a tennis da professionista nei prossimi 3 mesi, in virtù della squalifica comminatagli dalla WADA per chiudere una volta per tutta la vicenda della sua positività al Clostebol del marzo 2024. L'Agenzia mondiale antidoping ha rinunciato ad andare avanti col suo ricorso al TAS contro la prima assoluzione, dopo aver ottenuto dal campione azzurro la sottoscrizione di un accordo di conciliazione con cui accettava la sospensione per essere stato negligente nel controllare l'operato del suo staff. Sinner non potrà dunque difendere i punti conquistati nel medesimo periodo lo scorso anno, con la conseguenza che Zverev e Alcaraz potrebbero scavalcarlo al numero uno in classifica (per quanto improbabile). Inoltre il 23enne altoatesino non potrà neanche rimpolpare il suo conto in banca, dovendo obbligatoriamente rinunciare alla possibilità di gareggiare per portarsi a casa i ricchi montepremi dei prossimi tornei.

Jannik Sinner con l'ultimo trofeo vinto a Melbourne: dovrà aspettare 3 mesi prima di riprovarci

I tornei che Sinner salterà per la squalifica: qual era il suo calendario

Il calendario stilato da Sinner – dopo la vittoria all'Australian Open e qualche settimana di meritato riposo in famiglia, che lo ha indotto a saltare Rotterdam dove aveva vinto lo scorso anno – prevedeva il ritorno in campo a Doha la prossima settimana, poi il ‘Sunshine Double' americano tra Indian Wells e Miami e infine l'esordio sulla terra a Madrid (saltando Monte Carlo e Monaco, quest'ultimo per l'udienza al TAS poi superata dalla conciliazione), prima di presentarsi a Roma a inizio maggio. In mezzo anche la ricchissima esibizione Mgm Rewards sul cemento di Las Vegas con Zverev, Paul e Fritz, l'1 e 2 marzo. Di tutto questo programma, resta dunque in piedi solo il torneo 1000 degli Internazionali d'Italia, mentre salteranno gli altri cinque appuntamenti.

Quanto avrebbe potuto vincere Sinner nei tornei cui era iscritto nei prossimi 3 mesi

Doha è un torneo ATP 500: in Qatar Sinner avrebbe potuto vincere 500mila euro in caso di trionfo (269mila per la finale, 143mila per la semifinale). Indian Wells, Miami e Madrid sono ATP 1000: Jannik non potrà portarsi a casa il milione di euro che va al vincitore dei due tornei statunitensi (540mila euro per la finale, 300mila per la semifinale), né i 963mila riservati al vincitore di Madrid (512mila per la finale, 285mila per la semifinale). Quanto all'esibizione di Las Vegas, ancora non è stato annunciato il montepremi, ma le cifre dovrebbero molto elevate (anche se non all'altezza dei pazzeschi 6 milioni di dollari vinti da Sinner lo scorso ottobre nell'esibizione Six Kings Slam a Riad in Arabia Saudita).

Leggi anche Sinner numero uno fino a quando dopo la squalifica: cosa serve a Zverev e Alcaraz per superarlo

Sinner col trofeo della vittoria a Miami nel 2024

Quanto aveva vinto Jannik lo scorso anno nello stesso periodo

Nello stesso periodo dello scorso anno, Sinner si è portato a casa il milione della vittoria a Miami, altri 274mila per la semifinale di Monte Carlo e ancora 162mila euro per i quarti di finale a Madrid (gli erano stati tolti dalla prima sentenza di assoluzione dell'ITIA i 300mila euro della semifinale a Indian Wells): in totale sono un milione e 436mila euro. Quest'anno, a causa della squalifica, non potrà mettersi in tasca alcunché fino agli Internazionali d'Italia.