Sinner numero uno fino a quando dopo la squalifica: cosa serve a Zverev e Alcaraz per superarlo

Jannik Sinner non potrà difendere nei prossimi 3 mesi di squalifica i punti conquistati lo scorso anno nel medesimo periodo: quando rientrerà a maggio agli Internazionali d'Italia, Sinner avrà 9730 punti, una quota attaccabile da Zverev e Alcaraz. Un'impresa peraltro non facile per entrambi: è improbabile che il campione azzurro perda il numero uno nella classifica mondiale.

A cura di Paolo Fiorenza

Era attesa per aprile la discussione davanti al TAS del ricorso della WADA contro l'assoluzione in primo grado di Jannik Sinner per il caso Clostebol, ed invece – assolutamente inattesa, nulla era trapelato, tanto che tutti davano il campione azzurro rientrante a Doha la prossima settimana dopo il trionfo all'Australian Open – è arrivata oggi la comunicazione ufficiale della sua squalifica di 3 mesi in seguito ad un ‘settlement agreement', ovvero un accordo di conciliazione intercorso tra le parti ed espressamente previsto dall'articolo 10.8.2 del Codice mondiale antidoping. Un accordo che sta bene a tutti e mette una pietra tombale sulla vicenda, al netto dei vari Kyrgios e altri che non aspettavano altro per attaccare a testa bassa Sinner. Jannik tornerà a giocare agli Internazionali di Roma dal 9 maggio: da adesso fino a quella data non potrà dunque difendere i punti conquistati in questi 3 mesi lo scorso anno, ma è improbabile che perda la prima posizione al mondo per mano di Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, gli unici che hanno la possibilità di superarlo nel ranking.

Zverev e Alcaraz sono gli unici che possono impensierire Sinner al numero uno

Sinner attualmente ha 11830 punti nel ranking ATP, un bottino molto elevato, ma soprattutto rimpolpato robustamente negli ultimi tornei giocati, in cui il 23enne altoatesino è stato praticamente imbattibile. Tutto fieno in cascina che adesso tornerà utile per rintuzzare l'attacco al suo primato in classifica da parte di Zverev e Alcaraz, rispettivamente numero due e tre con 8135 e 7510 punti. Già scendendo al quarto posto, Taylor Fritz ha un distacco abissale coi suoi 5100 punti.

Jannik Sinner col trofeo dell'Australian Open 2025

Lunedì prossimo Sinner già perderà i 500 punti di Rotterdam, torneo vinto da lui lo scorso anno, e scenderà dunque a quota 11330 dagli 11830 attuali. Poi non potrà difendere tutti i successivi risultati del 2024 nel periodo: i 1000 punti della vittoria a Miami, i 400 della semifinale a Monte Carlo e i 200 dei quarti di Madrid (i 400 punti della semifinale di Indian Wells, torneo in cui era risultato due volte positivo al Clostebol, già li aveva persi in virtù della prima sentenza dell'ITIA). In totale i punti persi da Sinner durante la squalifica saranno 1600. Quando tornerà in campo al Foro Italico a maggio il suo punteggio nel ranking ATP sarà dunque di 9730 punti.

È questa la quota, 9730 punti, che dovrebbero raggiungere da qua ad allora Zverev e Alcaraz. Entrambi ovviamente non potranno semplicemente aggiungere i punti che si aggiudicheranno nei prossimi tornei, ma dovranno scalare quelli ottenuti lo scorso anno nel medesimo periodo, visto che il ranking ATP tiene conto dei risultati degli ultimi 12 mesi.

Alexander Zverev durante la partita persa a Buenos Aires con Cerundolo

Cosa serve a Zverev per superare Sinner in cima alla classifica del tennis

Zverev parte da 8135 punti (stanotte ha perso a Buenos Aires dal beniamino di casa Francisco Cerundolo e non migliorerà il suo ranking) e dunque deve colmare – rispetto al punteggio che avrà Sinner al suo rientro – un divario di 1595 punti. Per farlo tuttavia ne deve portare a casa 950 in più, ovvero i punti che dovrà scalare dai suoi risultati dello scorso anno (non eccezionali, ci sono quarti a Indian Wells, semifinale a Miami, ottavi a Monte Carlo e Madrid). In base a questi conti, Zverev per diventare numero uno al mondo dovrà portarsi a casa durante la squalifica di Sinner 2545 punti complessivi. Non impossibile, visto che ci sono 4 ATP 1000 in mezzo, ma neanche facile, dato che basterebbero un paio di finali non raggiunte – per non parlare di sconfitte prima della semifinale – per fargli perdere punti pesantissimi nella rincorsa.

Carlos Alcaraz dovrebbe vincere praticamente sempre per scavlcare Sinner

Cosa serve ad Alcaraz per togliere a Sinner il numero uno del ranking ATP

Ancora più difficile che a superare Sinner in classifica sia Alcaraz, che lunedì prossimo avrà 7410 punti in classifica. Per lo spagnolo le difficoltà maggiori sono due: sia il distacco maggiore da dove parte (2320 punti da colmare rispetto ai 9730 che avrà Sinner a maggio), sia i punti che dovrà difendere nei prossimi tornei fino a Roma, in base ai suoi risultati dello scorso anno che sono stati migliori rispetto a Zverev. Carlitos dovrà scalare ben 1500 punti, dovuti soprattutto alla vittoria a Indian Wells, dunque per scavalcare Sinner dovrà ottenere da qua a Roma ben 3820 punti, il che significherebbe vincere quasi tutto.