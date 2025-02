video suggerito

Kyrgios deluso dalla squalifica di Sinner: “Oggi è un giorno triste per me. Ragazzi, potete doparvi” Kyrgios non ha resistito e ha commentato duramente i tre mesi di squalifica inflitti a Sinner: “Dopo oggi ci si può dopare, solo ‘senza sapere'” Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

1.650 CONDIVISIONI condividi chiudi

Puntuale è arrivata la frecciata di Nick Kyrgios che ha risposto al suo modo alla squalifica di tre mesi inflitta a Sinner per il caso Clostebol. Il numero 1 al mondo del ranking dovrà scontare una sospensione fino al prossimo 4 maggio, ma secondo l'australiano la pena è ridicola rispetto a ciò che ha fatto: senza mezzi termini ha scagliato una dura critica verso la WADA e il team del suo rivale, sottolineando come questo sia un "giorno triste per il tennis" e "non esiste giustizia" dopo il verdetto che è stato emesso.

Sinner dovrà restare fermo per tre mesi e salterà soltanto quattro Master 1000, ritornando in campo presumibilmente per gli Internazionali di Roma. Non gli sono stati sottratti trofei o vincite in denaro, un punto che ha mandato su tutte le furie Kyrgios che è stato spietato nei confronti dell'accordo che l'altoaltesino ha trovato con la WADA.

Kyrgios si scaglia contro Sinner dopo la squalifica

Secondo le aspettative dell'australiano per Sinner sarebbe dovuta arrivare una squalifica molto più pesante. I tre mesi assegnati dalla WADA (e accettati senza opporsi) lo hanno lasciato incredulo, tanto da sfogarsi sui suoi profili social come sempre senza mezzi termini. "Triste giorno per il tennis. La giustizia nel tennis non esiste" ha commentato su X, ma il messaggio più duro è stato affidato a una storia pubblicata su Instagram.

Secondo Kyrgios la squalifica di appena tre mesi è una sorta di via libera alle sostanze proibite, dato che la loro assunzione non comporta pene tanto severe: "Ai tennisti della futura generazione. Dopo oggi ci si può dopare, solo ‘senza sapere'…. Test positivo, gioca durante tutte le indagini, poi accordarti su una comoda squalifica di 3 mesi, non farti spogliare di soldi o titoli e vai avanti".

La sua frase si riferisce ovviamente al passaggio in cui la WADA sottolinea che il Clostebol non ha portato benefici a Sinner in campo e che in realtà l'italiano non aveva intenzione di barare. Poi Kyrgios si abbatte e mostra tutto il suo rammarico: "Giorno triste per me che pratico questo sport da quando avevo 7 anni. Ho combattuto infortunio dopo infortunio e tutto per questo sport. Prego che i bambini che praticano questo sport lo facciano nel modo giusto".