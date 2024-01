Quando si gioca Sinner-Djokovic in semifinale agli Australian Open: orario TV e dove vederla La semifinale degli Australian Open di tennis, in programma venerdì 26 gennaio, vedrà sfidarsi contro Jannik Sinner e Novak Djokovic. Qui tutte le informazioni su dove vedere la sfida in diretta tv e in streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Sarà ancora Jannik Sinner contro Novak Djokovic. La semifinale degli Australian Open di tennis, in programma venerdì 26 gennaio, vedrà sfidarsi contro il numero 1 e il numero 4 del ranking mondiale. Una sfida che arriva dopo che l'altoatesino e il serbo hanno battuto i rispettivi avversari ai quarti. L'azzurro ha avuto la meglio su Rublev mentre Novak ha messo ko Fritz conquistandosi questa partita attesissima da tutto il mondo. Una sfida che metterà in palio un posto nella finalissima in attesa che si completi il quadro dei quarti.

Per scoprire l'avversario in finale di Sinner o Djokovic bisognerà aspettare le altre sfide ai quarti di domani, mercoledì 24 gennaio, tra Hurkacz e Medvedev e quella tra Zverev e Alcaraz che decideranno gli altri due semifinalisti. Nel frattempo però quella tra il tennista italiano e il campione serbo sembra essere già una finale anticipata pronta a far esplodere il pubblico australiano. Il match che vedrà contro Sinner e Djokovic sarà il quinto in assoluto tra i due tennisti. I 4 precedenti sono quasi tutti a favore del serbo. Qui tutte le informazioni su dove vedere in diretta tv e in streaming la super semifinale degli Australian Open.

A che ora gioca Sinner oggi contro Djokovic: orario e programma

Per conoscere l'orario della sfida tra Sinner e Djokovic in programma venerdì 26 gennaio bisognerà attendere ancora l'esito dei quarti che si giocheranno nella giornata di domani, mercoledì 24 gennaio. Non è ancora ufficiale l'orario d'inizio del match ma orientativamente le fasce sono sostanzialmente due: 4.30 (le 14.30 locali) e le 9.00 (19.00).

Sinner-Djokovic agli Australian Open, dove vederla in TV e streaming

Per assistere alla sfida tra Sinner e Djokovic basterà collegarsi a Eurosport, l'emittente che detiene i diritti del torneo. Tutti coloro i quali hanno invece un abbonamento a Sky potranno seguire il match su uno dei due canali dedicati a Eurosport: 210 o 211.

Stesso discorso per gli abbonati DAZN che potranno accedere all'applicazione per guardare il match e collegarsi alla finestra dedicata all'evento. La sfida Sinner-Djokovic sarà inoltre disponibile in streaming sulle piattaforme di Sky GO, NOW, DAZN, Eurosport, e Discovery+, riservati ai rispettivi abbonati anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Il ranking di Djokovic e i precedenti con Sinner

Novak Djokovic è attualmente il numero 1 del tennis mondiale capolista nel ranking. Sinner è solo quarto in questo momento e di certo i precedenti tra i due attualmente non sorridono all'azzurro. L'altoatesino e il serbo si sono sfidati 4 volte: 3 vittorie a 1 per Novak. La prima vittoria per Djokovic nel 2021 a Montecarlo (Masters 1000), poi nel 2022 (quarti di finale Wimbledon) e nel 2023 (semifinale di Wimbledon). Sinner ha battuto il serbo nell'Atp finals di due mesi fa, superando per la prima volta in carriera. Ora la sfida in Australia che vedrà Sinner cercare finalmente la grande impresa.

Il prossimo avversario di Sinner nel tabellone degli Australian Open

Sinner è arrivato in semifinale battendo al debutto prima l’olandese Botic Van de Zandschulp, poi al secondo turno l'altro olandese Jesper De Jong e al terzo l’argentino Sebastian Baez. Per l'altoatesino poi ancora successo agli ottavi contro il russo Khachanov prima della vittoria su Rublev ai quarti. Il tabellone degli Australian Open ora propone dall'altra parte le sfide dei quarti tra Hurkacz e Medvedev e quella tra Zverev e Alcaraz che decideranno gli altri due semifinalisti. Uno di loro, in caso di successo di Sinner su Djokovic, sfiderà l'azzurro in finale.