Sinner vuole gli Australian Open e ha le idee chiare: “Contro Djokovic posso controllare solo una cosa” Jannik Sinner è l’unico tennista a non aver perso nemmeno un set agli Australian Open, venerdì affronterà in una semifinale molto attesa Novak Djokovic, il numero 1 ATP e dieci volte vincitore a Melbourne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner si prepara all'attesissima semifinale degli Australian Open con Novak Djokovic. La partita si giocherà venerdì, forse ancora nella notte. Jannik è l'unico a non aver perso un set e sta viaggiando come un treno superveloce. Rublev, che ha giocato un gran torneo, ed è il numero 5 al mondo, non è riuscito a opporre resistenza. Ora però la musica sarà diversa, ma il risultato si spera sarà lo stesso di Malaga. Sinner ha bisogno di essere al top della forma per sfidare chi in Australia ha vinto 10 volte. Il problema all'addominale non esiste, il viatico per la semifinale è più che buono.

Tre turni vinti senza problemi, con tre avversari ampiamente alla sua portata. Poi però il livello si è alzato. Ma poco è cambiato per Sinner, che ha dovuto faticare e impegnarsi di più ma ha tenuto immacolato il suo score. Praticamente con lo stesso punteggio (c'è un solo game di differenza) ha sconfitto Khachanov e Rublev, che nel secondo set pensava di avere il tie-break in pugno quando era 5-1. Vinto quello, il terzo è diventato quasi una pura formalità. E adesso il super clash tanto atteso. Sinner-Djokovic, quello che potrebbe essere per molti il passaggio di testimone.

Djokovic un percorso netto stavolta non lo ha fatto. Nei primi due turni ha faticato e non poco, e pure nei quarti con Fritz per due ore ha dovuto dare più del massimo, prima di imporsi al quarto. Sarà tutta un'altra partita. Impossibile fare un paragone pure con i match giocati a novembre, quando Jannik e Novak si sono affrontati tre volte in meno di due settimane. Diverso, pure, perché stavolta è tre su cinque.

Sinner è in forma, sta bene, è molto sereno, e ha molto meno da perdere rispetto a Djokovic, che può perdere pure la corona di numero 1 se non vince a Melbourne. L'italiano sta bene e dopo la vittoria con Rublev ha spazzato via le preoccupazioni dovute a quelle immagini, fin troppo indagatrici, dei suoi addominali. Nessun problema fisico.

Sinner ha preoccupato perché in passato si era dovuto fermare per problemi simili, ma a questo giro il problema era un altro: "Onestamente non so cosa fosse, vedrò col mio team, ma penso forse di aver mangiato qualcosa di sbagliato prima della partita. Ora è passato, speriamo continui così. Sarà bello mettermi di nuovo alla prova contro di lui. Ora mi riposerò, colpirò qualche palla ma cercherò di essere fresco. Giocare contro il numero 1 del mondo una semifinale Slam è sempre una grande occasione per crescere. Non sarà facile ma io posso controllare soltanto una cosa, me stesso. E darò il cento per cento".