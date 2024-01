Il tabellone degli Australian Open di tennis: Sinner dalla parte di Djokovic, Berrettini sfida Tsitsipas Sorteggiato a Melbourne il tabellone degli Australian Open. Jannik Sinner, testa di serie numero 4, è finito dalla parte di Djokovic. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Nella notte è stato sorteggiato a Melbourne il tabellone degli Australian Open 2024. Il primo torneo del Grande Slam inizierà domenica 14 gennaio e si chiuderà con la finale maschile domenica 28 gennaio. Jannik Sinner è finito nel lato di tabellone di Djokovic. testa di serie numero uno. Berrettini invece esordirà contro Tsitsipas. Tutti gli italiani sono nella parte alta, meno Sonego. In quella bassa ci sono Alcaraz, Medvedev e Zverev. La prova Slam si potrà seguire in diretta TV solo su Eurosport e in streaming sarà visibile su Sky, DAZN, NOW e Discovery+.

Il tabellone degli Australian Open: Sinner incrocia Djokovic

Da testa di serie numero 4 Sinner sapeva che avrebbe evitato certamente Medvedev (numero 3) e avrebbe pescato uno tra Djokovic e Alcaraz. Il sorteggio ha detto Djokovic, eventualmente in semifinale. Il tabellone di Jannik è neutro. Non è complicatissimo, ma non è nemmeno un'autostrada verso la semifinale. Esordio con van de Zandschulp, potenziali avversari Tiafoe, Khachanov, de Minaur e Rublev.

Questo il primo turno di tutti i tennisti italiani impegnati nel torneo maschile:

Sinner-van de Zandschulp

Berrettini-Tsitsipas

Musetti-Bonzi

Sonego-Evans

Arnaldi-Walton

Questi gli accoppiamenti per le giocatrici azzurre:

Trevisan-Qualificata

Errani-Qualificata

Cocciaretto-Qualificata

Paolini-Shnaider

Giorgi-Azarenka

Bronzetti-Tsurenko

Il calendario completo del torneo: programma e orari

Ci siamo quasi. Gli Australian Open stanno per cominciare. Il primo passo da fare era il sorteggio. Nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 gennaio si inizierà a giocare. Saranno due settimane intensissime, con due sessioni di gioco. Si parte all'1 ora italiana per quella diurna di Melbourne (notturna per noi) e poi c'è quella serale australiana, che però corrisponde alle 9 italiane. In campo uomini e donne fino al 28 gennaio, quando si chiuderà il torneo con la finale maschile e chissà se Sinner ci sarà.

Lunedì 15, Martedì 16 gennaio: primo turno maschile e femminile

Mercoledì 17, Giovedì 18 gennaio: secondo turno maschile e femminile

Venerdì 19, Sabato 20 gennaio: terzo turno maschile e femminile

Domenica 21, Lunedì 22 gennaio: ottavi maschili e femminili

Martedì 23 gennaio: quarti maschili e femminili

Mercoledì 24 gennaio: quarti maschili e femminili

Giovedì 25 gennaio: semifinali femminili

Venerdì 26 gennaio: semifinali maschili

Sabato 27 gennaio: finale femminile

Domenica 28 gennaio: finale maschile