Australian Open 2024, oggi Sinner-Rublev in diretta: orari TV e dove vedere le partite di tennis

Stamattina torna in campo Jannik Sinner. Il tennista italiano, numero 4 nella classifica ATP, sfida il numero 5 al mondo il russo Andrey Rublev. Sarà il loro settimo confronto, 4-2 il bilancio in favore di Sinner. L'incontro non inizierà prima delle ore 10:30 e si potrà seguire in diretta TV su Eurosport e in streaming con Sky Go, NOW, DAZN e Discovery+. Nella notte Novak Djokovic affronta Fritz. In caso di successo Sinner e Djokovic si sfiderebbero in semifinale.

Il programma di oggi Australian Open e i risultati degli italiani

ore 2: doppio Leggende maschili Johansson/Lindstedt-Baghdatis/Philippoussis

ore 3: Kostyuk-Gauff

non prima delle 4:30: Djokovic-Fritz

non prima delle 9: Krejcikova-Sabalenka

non prima delle 10:15: Sinner-Rublev

A che ora gioca Sinner oggi contro Rublev agli Australian Open: orario e programma

Un programma di giornata ricchissimo agli Australian Open, dove la decima giornata di gare è iniziata alle 2 con un doppio delle leggende (maschili) ed è proseguita con l'atteso singolare femminile tra Gauff e Kostyuk. Ora sono in campo Novak Djokovic e Taylor Fritz, nel primo dei quarti di finale. Il programma della sessione serale (mattutina per noi in Italia) sarà aperto da Krecjkova e Sabalenka alle ore 9, al termine sarà la volta di Sinner-Rublev. Le semifinali sono l'obiettivo minimo dell'altoatesino.

Dove vedere Sinner-Rublev in TV e streaming

Il match tra Jannik Sinner e Andrey Rublev si potrà seguire in diretta TV su Eurosport, canale visibile in diverse modalità. Sarà Sky a trasmetterlo in TV per i suoi abbonati a partire dalle ore 10:30 (ma forse inizierà anche più tardi). Streaming possibile per gli abbonati di Sky con Sky G0, ma anche per quelli di NOW, DAZN e Discovery+.

6 minuti fa 05:30 A che ora gioca Sinner contro Rublev oggi agli Australian Open: orario Jannik Sinner sfiderà Andrey Rublev nella mattinata italiana a Melbourne. Definire l'orario è molto complicato. Di sicuro per una volta gli appassionati italiani avranno la chance di vedere Sinner senza fare le ore piccole. Sul programma c'è un not before (cioè non prima) delle 10:15 per Sinner-Rublev, ma considerato il programma di giornata è facile prevedere che prima delle 11 Jannik e il russo non saranno in campo. A cura di Alessio Morra 35 minuti fa 05:00 Australian Open 2024, il programma di oggi e i risultati: in campo Sinner-Rublev Da oggi in poi le partite principali si disputeranno tutte solo sul campo centrale, Jannik Sinner sarà in campo nella mattinata italiana contro Andrey Rublev per la sua seconda volta nei quarti agli Australian Open.

A cura di Alessio Morra