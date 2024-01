Medvedev non sa più rispondere al domandone su Sinner e Djokovic: l’impensabile oggi è realtà Medvedev è in semifinale agli Australian Open, sfiderà Zverev. Dovesse vincere in finale affronterà Sinner o Djokovic. Il russo non ha una preferenza sull’eventuale avversario della finale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sinner è diventato così forte che alla domanda chi preferisti incontrare in finale tra Jannik e Djokovic, Daniil Medvedev numero 3 del mondo, non risponde in modo univoco. Anzi non risponde proprio e se ne lava le mani e motiva con arguzia, da uomo intelligente qual è, il perché sarebbe complicato affrontare tanto l'uno quanto l'altro. Medvedev si augura, principalmente, che la semifinale degli Australian Open tra l'italiano e il serbo sia lottatissima. Intanto sfiderà Zvereve non Alcaraz.

Sinner-Djokovic sarà la prima semifinale degli Australian Open, si giocherà venerdì alle 4:30. L'altra la disputerà sicuramente Medvedev. Il tennista russo, che in questi Open d'Australia è diventato sempre più un personaggio, di finali a Melbourne ne ha disputate già due (perse entrambe) e punta alla terza. Nella conferenza stampa che ha fatto seguito al match con Hurkacz, l'ex numero uno ha risposto a una domanda sull'altra semifinale, quella con Sinner e parlando dell'italiano ha usato parole favolose: "Il fatto è che Jannik sta giocando benissimo. Quindi se sono onesto al 100% con te: se mi chiedi con chi – se dovessi arrivare in finale – voglio giocare non lo so. Novak non ha mai perso qui e ha delle statistiche pazzesche, o Jannik che non perde un set anche quando è sotto 5-1 al tie-breake cose del genere, non lo so".

Poi con l'ironia che gli è proprio ride e scherza aggiungendo: "Non lo so davvero. Voglio che giochino 7 ore e 30, tie-break 30-28 nel quinto, e poi magari vediamo se sono un po' stanchi domenica. Penso che sarà una bella partita. Preparerò la partita, ma se avrò un po' di tempo per guardarla, la guarderò".

Medvedev ricorda bene le ultime tre sfide che evidentemente contano eccome nel giudizio generale – Jannik ne ha vinte due su tre. E se contano per il russo conteranno e tantissimo sia per Sinner che per Djokovic, che vuole riscattarsi dopo il cocente ko in Davis: "Hanno avuto una grande rivalità a fine stagione con Torino e la Coppa Davis, quindi ci divertiremo davvero tanto e vedremo chi vince, e poi spero che possiate chiedermi qualcosa prima della finale".

Venerdì 26 gennaio si disputerà le due semifinali degli Australian Open maschili. La prima, nella notte, la disputeranno Jannik Sinner e Novak Djokovic, numero 4 e numero 1 al mondo. La seconda invece, nella mattinata italiana, la giocheranno Daniil Medvedev (3) e Alexander Zverev (6).