Sinner-Medvedev oggi in finale all’ATP Vienna: orari TV e dove vedere in diretta la finale di tennis

Jannik Sinner disputerà oggi pomeriggio la finale del torneo ATP 500 di Vienna. Il tennista altoatesino sfiderà ancora una volta Daniil Medvedev, testa di serie numero uno del tabellone. Per la quarta volta nel 2023 Sinner e Medvedev daranno vita a una finale. Questa inizierà alle ore 14 e si potrà seguire in diretta TV su Sky e in chiaro su Supertennis. Streaming possibile con Sky Go, NOW e SupertenniX.

Il programma di oggi al Vienna Open di tennis

ore 14: Sinner-Medvedev

Sinner-Medvedev oggi ATP Vienna 2023: orario e dove vederla in TV

La finale del torneo di Vienna si giocherà questo pomeriggio. La partita tra Sinner e Medvedev non inizierà prima delle ore 14. si potrà seguire in diretta TV sia su Sky che su Supertennis in chiaro. Streaming con Sky Go, NOW e SupertenniX.

Finale Vienna 2023: programma e orari

Sinner-Medvedev è la prima delle due partita in programma a Vienna. La finale del torneo di singolare inizierà alle ore 14. A seguire ci sarà la finale del torneo di doppio.

I precedenti tra Sinner e Medvedev

Sette confronti diretti, tra cui tre finali, e una sola vittoria per Sinner. Il bilancio è favorevole al russo, ma Jannik ha vinto l'ultimo precedente, disputato circa tre settimane fa a Pechino proprio in finale.

0