Quando gioca Sinner all’Indian Wells: orario TV e dove vedere la partita di tennis in diretta e streaming Jannik Sinner farà il suo esordio nel torneo 1000 di Indian Wells contro Kokkinakis e Giron. Non è stato ancora reso noto il programma di gioco. Sinner sarà in campo venerdì 8 marzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Indian Wells 2024 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner si appresta a fare il suo esordio a Indian Wells. Il tennista italiano affronterà venerdì 8 marzo l'australiano Kokkinakis, che ha sconfitto nei tre precedenti. Sinner in California vuole confermarsi in questo favoloso 2024, in cui ha vinto tutte le partite che ha disputato. L'italiano si è aggiudicato gli Australian Open e poi il torneo di Rotterdam; è il numero 1 della Race ed ha la possibilità di scavalcare Alcaraz a Indian Wells, se ci riuscirà diventerà numero 2 della classifica ATP. In California si sta già allenando da giorni e sarà in campo anche nel torneo di doppio, in coppia con Sonego. Ma quando scenderà in campo Sinner? L'orario del match di secondo turno ancora non è noto. Ma si sa che sarà in campo venerdì sera o nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 marzo.

Sinner è il tennista più atteso a Indian Wells. In tanti pensano che entro fine anno sarà il numero 1 al mondo e in parecchi lo attendono al varco per vedere se continuerà a giocare su livelli altissimi. Attenzione che deve condividere con una sfilza di stelle, da Djokovic a Medvedev passando per Alcaraz e Rafa Nadal, che torna in campo. Il torneo di Indian Wells è un 1000 e si disputa su due settimane. I big, o meglio le 32 teste di serie scendono in campo per la sfida di secondo turno (il primo lo saltano) venerdì o sabato.

Quando gioca Sinner all'Indian Wells 2024: data e orario

Essendo uscito il programma della prima giornata di gare si è svelato l'arcano, non solo per i trentaduesimi di finale, ma anche per i giorni successivi. Perché il torneo maschile parte con la parte bassa e quindi con quella di Jannik, che sarà in campo per il match di singolare venerdì 8 marzo. Resta da capire innanzitutto chi sarà il suo avversario – che uscirà dal match tra l'australiano Kokkinakis e l'americano Giron.

C'è la possibilità che Sinner giochi nella notte tra venerdì e sabato, potrebbe essere piazzato anche nel match serale, che considerato l'ampio fuso orario con la California (sono 9 ore indietro) vuole dire o cuore della notte o alba pura. Ma non è così scontato. Perché Kokkinakis-Giron è stata la prima partita in programma e ciò significa che Jannik potrebbe fare il suo esordio anche in un orario comodo per gli appassionati italiani – magari scenderà in campo tra le 20 e le 22 di venerdì 8 marzo.

Sinner ha un tabellone buono, non agevolissimo, ci sono Shelton e Rublev sul suo cammino, oltre a Zverev e Alcaraz, potrebbe esserci uno dei due nell'eventuale semifinale, e sarà impegnato anche nel torneo di doppio. Il numero 3 ATP al fianco di Lorenzo Sonego giocherà nel primo turno contro Khachanov e Rublev. Un doppio di super lusso.

Dove vedere Sinner all'Indian Wells in TV e streaming

L'incontro tra Jannik Sinner e Thanasi Kokkinakis si potrà seguire in diretta TV in diretta e in esclusiva su Sky, che ha l'esclusiva di tutti e nove i tornei 1000. La sfida tra Sinner e l'australiano sarà trasmessa da Sky Sport Tennis (canale 203) e in streaming sarà visibile, per i rispettivi abbonati, con Sky Go e NOW.