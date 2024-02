Sinner è già a Indian Wells e a sorpresa si allena con il direttore del torneo Il numero 3 della classifica ATP è già in California dove dal 6 al 17 marzo disputerà il torneo 1000 di Indian Wells. Sinner è già sceso in campo e nel primo allenamento ha giocato con Tommy Haas. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dal 6 al 17 marzo a Indian Wells si disputerà il primo torneo 1000 della stagione 2024 del tennis maschile. Jannik Sinner vuole allungare la sua striscia vincente – fin qui ha fatto dodici su dodici ottenendo i successi agli Australian Open e a Rotterdam – e ha la chance di superare Carlos Alcaraz e di diventare numero 2. Novak Djokovic vuole rifarsi e proverà a vincere in California per la sesta volta. Il serbo, arrivato con Nadal, si sta allenando, così come il tennista italiano che è già sceso in campo e lo ha fatto contro un partner d'eccezione: il direttore del torneo, e cioè Tommy Haas, ex numero 2 del mondo.

Sinner nei giorni scorsi ha fatto sapere ai tifosi che lo seguono sui social che stava per partire alla volta degli Stati Uniti, dove giocherà nel mese di marzo i 1000 di Indian Wells e Miami. Due tornei che ha nel mirino. In California lo scorso anno disputò le semifinali, in Florida ha già giocato due finali. Ora il suo status è diverso ed è uno degli uomini da battere.

A Indian Wells sarà la testa di serie numero tre e il sorteggio del tabellone sarà intrigante, perché potrebbe finire ancora dalla parte di Djokovic, che ha sconfitto tre volte nelle ultime quattro sfide. Nel buen ritiro californiano Jannik vuole il tris stagionale e per fare le cose a regola è già lì. Smaltirà con comodo il fuso orario e avrà modo di prendere le misure alla superficie e alle palline.

Sul centrale si è allenato subito e lo ha fatto, in modo anomalo e sorprendente, con il direttore del torneo, Tommy Haas, che a cavallo di un lungo periodo (fine anni '90, inizio anni '10) è stato un protagonista del circuito, arrivando fino alla seconda posizione della classifica ATP, al suo attivo ha quattro semifinali Slam e quindici tornei vinti.

Un allenamento inedito, è vero che Haas è giovane, ha 45 anni, ma è raro vedere un direttore di un torneo (quello di Indian Wells appartiene a Larry Ellison) scenderà in campo con uno dei favoriti. E Haas, dal video postato dall'account ufficiale del torneo, mostra ancora di reggere il ritmo di uno dei più forti al mondo.