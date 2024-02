Djokovic e Nadal a sorpresa sullo stesso aereo, la foto impazza sui social: “Che bella compagnia” Sulla strada di Indian Wells e incredibilmente sullo stesso volo. Un incontro a sorpresa per Novak Djokovic e Rafa Nadal, che hanno postato la foto del loro incontro sui social network. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A Indian Wells Jannik Sinner darà la caccia alla seconda posizione della classifica ATP. In California si disputerà il primo torneo 1000 della stagione, al quale parteciperanno anche Novak Djokovic e Rafa Nadal, che clamorosamente e con enorme sorpresa si sono trovati a bordo dello stesso aereo che li ha portati negli Stati Uniti. Un incontro del tutto causale che è stato mostrato ai rispettivi follower, che hanno constatato come i due al di là di qualche dichiarazione passata non proprio amichevole mantengano sempre un rapporto d'amicizia basato sul rispetto.

Chissà magari si incontreranno al secondo turno di Indian Wells, cosa inimmaginabile qualche anno fa quando entrambi erano ai vertici e spesso ai lati opposti del tabellone. Per ora si incontrano in aereo. Entrambi sullo stesso volo. Non uno al fianco all'altro, ma assieme, partiti da Marbella e diretti negli Stati Uniti in un volo commerciale. Si incontrano per caso in prima classe. Rafa è seduto, Novak in tuta lo raggiunge, non si vedono parecchio. Probabilmente si scambiano parole di gioia e stupore per quell'incontro, c'è affetto, come dev'essere tra campioni che si sfidano da anni, anzi da oltre che un decennio.

Poi arriva il momento di scattare una foto. In fondo è un piccolo evento. Nadal scatta la foto, è lui che allunga il braccio destro e fa il selfie, Djokovic si abbassa, forse si inginocchia e con il braccio cinge le spalle di uno dei suoi (due) più grandi rivali. Una foto semplice, fatta così, senza pensarci, i capelli di Rafa sono un indizio a questa tesi. Il serbo condivide tutto e scrive: "Grande compagnia sulla strada per gli Stati Uniti". Di sicuro è stato il volo con più Slam nella storia del tennis, considerato che loro sono quelli che ne hanno vinti di più a livello maschile (24 Djokovic, 22 Nadal).

Nadal prova l'ennesimo ritorno, a Las Vegas ha in programma un'esibizione con Alcaraz poi sarà in campo a Indian Wells dove ha vinto tre volte, e ha perso la finale nel 2022, quando giocò con una costola rotta contro Fritz. Djokovic torna a giocare in California dopo cinque anni e proverà a vincere il trofeo per la sesta volta.