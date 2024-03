Jannik Sinner a Indian Wells gioca anche il doppio: inizia la preparazione per le Olimpiadi 2024 Jannik Sinner in coppia con Lorenzo Sonego giocherà anche il torneo di doppio a Indian Wells. Sinner inizierà così anche la preparazione per i Giochi di Parigi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

A Indian Wells Jannik Sinner proverà a vincere ancora. Non sarà facile. In California è tornato dopo cinque anni Djokovic, che questo torneo lo ha vinto cinque volte. Sinner è finito nella parte bassa del tabellone, in teoria incrocia Alcaraz al quale vuole provare a soffiare la seconda posizione in classifica ATP. A Indian Wells il vincitore degli Australian Open sarà impegnato anche nel torneo di doppio, farà coppia con Sonego e lo farà per un motivo preciso.

Da decenni ormai i tennisti di prima fascia snobbano il doppio. Qualcuno lo gioca raramente. Sinner disputò il doppio con de Minaur a Toronto, curiosamente poi lo batté in finale. A Indian Wells, invece, c'è l'eccezione che conferma la regola. Perché nel torneo di proprietà di Larry Ellison il doppio spesso lo hanno giocato i top player, Nadal lo ha pure vinto il titolo di doppio. Oltre all'eccezione, però, c'è anche un altro nodo focale per i tennisti e cioè le Olimpiadi, che si disputeranno a Parigi, sulla terra tra luglio e agosto.

Il sogno della medaglia olimpica è forte per tutti e lo è anche per Jannik Sinner, che disputerà il torneo di singolare e pure quello di doppio. L'altoatesino farà coppia con Lorenzo Sonego ai Giochi di Parigi e questo è uno dei pochi appuntamenti preparatori è proprio quello di Indian Wells. I due si conoscono bene, hanno giocato anche in Davis, ma il rodaggio non basta. E così sono in tandem iscritti al tabellone del doppio, che prevede per loro tra l'altro un primo turno assai ostico.

Perché i due italiani affronteranno un'altra coppia ‘olimpica', che però a onore di verità durante l'anno gioca spesso assieme, quella formata dai russi Karen Khachanov e Andrey Rublev, che presi singolarmente saranno una delle coppie da battere a Parigi – sono un top 15 e un top 5.

In caso di successo Sinner e Sonego agli ottavi troverebbero probabilmente Granollers e Zeballos, numeri 5 al mondo. In tabellone ci sono anche Bolelli e Vavassori, che hanno iniziato benissimo la stagione 2024.