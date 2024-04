video suggerito

Perchè Sinner non sarà il portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 L'Italia deve scegliere il portabandiera per le Olimpiadi di Parigi 2024. Jannik Sinner è uno dei candidati, ma i favoriti sono il nuotatore Gregorio Paltrinieri e il campione olimpico di salto in alto Tamberi.

A cura di Alessio Morra

Il Coni sta pensando sempre più concretamente a chi dovrà essere il portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi Parigi, il più grande appuntamento sportivo del 2024. Il presidente Malagò parlando di questo ha detto: "Il mondo dello sport apprezza che ci sia una regola non scritta in base a cui chi ha vinto un oro olimpico rappresenti il Paese". Difficile se non impossibile che tocchi a Sinneressere il portabandiera il 26 luglio. Paltrinieri e Tamberi i nomi più caldi, l'Italia potrebbe decidere di avere insieme come portabandiera in tandem un uomo e una donna, così come è stato tre anni fa.

Perché Paola Egonu e Jannik Sinner non saranno il portabandiera dell'Italia a Parigi 2024

La regola non scritta c'è e sarà rispettata anche stavolta. Chi ha vinto l'oro alle Olimpiadi ha diritto a essere il portabandiera nella cerimonia d'apertura, per questo vengono esclusi a priori sia Paola Egonu che i pallanuotisti, che hanno vinto tante medaglie in questi ultimi anni ma non l'oro ai Giochi. E fuori è pure Jannik Sinner, vincitore di uno Slam e in piena corsa per diventare numero 1 ATP ma che nonostante abbia tanta voglia di vincere una medaglia alle Olimpiadi per ora non ha partecipato. Tamberi e Paltrinieri sono i favoriti per il ruolo.

Gimbo Tamberi ha vinto l'oro alle Olimpiadi del 2021 nel salto in alto.

Il numero uno del Coni, Giovanni Malagò, parlando della questione portabandiera che verrà risolta a maggio ha detto: "Non dimenticate che ci sono anche i portabandiera della cerimonia di chiusura, non sottovalutate questo". Frase rivolta forse a Sinner, ma non è così scontato che possa essere il portabandiera di chiusura. Perché Jannik dopo le Olimpiadi dovrebbe volare negli Stati Uniti per giocare il torneo 1000 di Cincinnati.

Paltrinieri e Tamberi candidati al ruolo di portabandiera dell'Italia

Di nomi ne sono stati fatti tanti. Ma tra gli uomini i candidati forti sono due e il nome dovrebbe uscire dalla short list formata da Gregorio Paltrinieri e Gianmarco Tamberi. Il nuotatore ha vinto l'oro a Rio 2016 e alle Olimpiadi ha vinto tre medaglie, a corredo mette sul piatto sei ori ai Mondiali (con sedici medaglie complessive) e undici ori agli Europei.

Gregorio Paltrinieri ha vinto l'oro alle Olimpiadi di Rio 2016.

GimboTamberi ha vinto la medaglia d'oro a Tokyo nel salto in alto il 1° agosto 2021, ed ha conquistato anche l'oro ai Mondiali e ha trionfato due volte agli Europei. Anche lui sarebbe un degnissimo candidato. In ogni caso l'Italia avrà una stella assoluta, e sarà un grande rimpianto per chi non verrà scelto.

Ruggero Tita e Caterina Banti hanno vinto l'oro ai Giochi di Tokyo nella vela.

In campo femminile invece la scelta è più ristretta considerando proprio la regola aurea. Caterina Banti, velista, ha ottenuto l'oro olimpico a Tokyo, così come Antonella Palmisano, atleta che vinse l'oro nella Marcia in Giappone.

Jessica Rossi ed Elia Viviani sono stati i portabandiera ai Giochi del 2021.

I portabandiera dell'Italia ai Giochi del 2021

Nel 2021, quando si tennero le ultime Olimpiadi con un anno di ritardo rispetto al previsto a causa del Covid, l'Italia optò per il doppio portabandiera. Un uomo e una donna. Il ciclista Elia Viviani e la tiratrice a volo Jessica Rossi. Probabilmente sarà così pure in Francia.