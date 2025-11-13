Perché Sinner è imbattibile quando gioca su cemento indoor mentre all’aperto può cambiare tutto

Sinner ha trovato 28 vittorie consecutive sul cemento indoor, spiega perché non ha rivali su questa superficie: “Si adatta alla perfezione al mio tennis, sono più costante”

Torino è il regno di Jannik Sinner e il cemento indoor è il suo tappeto rosso. È la superficie preferita del tennista che lì vola, vince e continua a collezionare numeri impressionanti: è arrivato a 28 vittorie consecutive sui campi di cemento indoor, la sesta miglior striscia nell'era Open che sta migliorando ancora alle ATP Finals dove è arrivato alle semifinali come testa di serie. L'altoatesino preferisce di gran lunga giocare al chiuso rispetto all'aperto, dove le condizioni sono molto più imprevedibili, e ha spiegato qual è la sostanziale differenza e perché si sente molto più a suo agio a giocare solo in un certo tipo di campi.

Sinner imbattibile sul cemento indoor

In queste condizioni di gioco nessuno riesce a essere allo stesso livello del tennista italiano che è semplicemente ingiocabile. Sul cemento indoor Sinner non ha nessun rivale e lo ha dimostrato ancora una volta a Torino dove si è sbarazzato in due set di Auger-Aliassime e Zverev, liquidati rapidamente in un'ora e mezza. Adesso è primo nel suo girone e ha archiviato il passaggio in semifinale da testa di serie senza troppe turbolenze, facendo affidamento ancora una volta sul suo ambiente ideale.

Nella conferenza stampa dopo l'ultima partita Sinner ha spiegato perché da due anni nessuno riesce a batterlo sul cemento indoor: "Sento che questo tipo di campo si adatta alla perfezione al mio tennis. In allenamento trovo subito ritmo e quando l’avversario tira forte è più difficile cambiare velocità alla palla. Questo, giocando indoor, è qualcosa che mi aiuta enormemente. Senza vento e senza sole le sensazioni restano sempre uguali, questo mi permette di essere più costante nell’arco della partita". Giocare in un palazzetto chiuso gli permette di non avere a che fare con variabili come il vento che possono condizionare la partita e mettere in difficoltà i tennisti. Il cemento al coperto invece gli garantisce di restare sempre nelle stesse condizioni, ottimali per il suo tipo di gioco: lo ha trasformato nella sua arma segreta e fin qui nessuno si è dimostrato alla sua altezza su quella superficie che continua a portargli molta fortuna.

I numeri sul cemento outdoor

Non che all'esterno cambi molto, perché il cemento resta comunque la superficie preferita di Sinner: se al coperto ha trovato soltanto vittorie, le sconfitte subite outdoor si contano sulle dita di una mano nonostante tutte le variabili che lui stesso ha citato e con un gioco che per forza di cose è meno regolare. Su 27 partite giocate sul cemento outdoor ha perso soltanto 3 volte e il suo rendimento resta comunque impressionante, al netto di incognite e fastidi che potrebbero condizionarlo.