Sinner in semifinale alle Finals, ma pensa a Musetti: “Non è stata una partita bella come la sua”

Jannik Sinner ha battuto 6-4 6-3 Alexander Zverev. Il tennista italiano si è qualificato con turno d’anticipo per le semifinali delle ATP Finals ed ha anche vinto il girone.

Sinner è in semifinale alle ATP Finals per il terzo anno consecutivo. Il tennista italiano ha vinto 6-4 6-3 contro Alexander Zverev, al termine di una partita più ostica di quanto fa immaginare il punteggio. Implacabile al servizio Sinner ha vinto per la quinta volta di fila contro il tedesco e si è qualificato per le semifinali che giocherà sabato 15 novembre. Dopo la partita Jannik ha fatto il modesto dicendo che la sua partita è stata bella, ma non spettacolare quanto quella di Musetti.

Le parole di Sinner dopo la vittoria con Zverev

Quando arriva per l'intervista con Diego Nargiso, Sinner si ferma c'è il suo coro non riesce a parlare. Poi ce la fa. Quando attacca a rispondere ricorda le palle break annullate, analizza la tattica sua e di Zverev, ormai avversario consueto. Infine parlando del livello della sua partita dice che è stato buono, sì, ma non all'altezza di quella di Musetti, tra l'ovazione del pubblico.

Sportività ai massimi livelli: "È stata una partita difficile, ho servito bene, nei punti importanti, ho dovuto fronteggiare tante palle break. Ci conosciamo bene. Entrambi abbiamo cambiato tattica. Mi è bastato un break nel primo e nel secondo set. Non è stato il livello di Lorenzo di ieri sera, è stata una partita incredibile, anche se non ci sono stati tanti scambi. Sto cercando di essere perfetto contro tu, il pubblico è stato fantastico. Ci vediamo, alla prossima".

Zverev lotta, ma Sinner si prende il primo set

Il primo game è lunghissimo. Zverev si procura due palle break, Sinner fa quattro aces e si mette a fare partita di testa. Il tedesco sembra in palla, si mette in parità. Ma Jannik serve benissimo. Il tempo di percorrenza diminuisce, i servizi si tengono rapidi. Sul 5-4 il braccio trema o meglio può tremare. Zverev commette due errori di un soffio, finisce 15-40. Due setpoint. Li annulla. Zverev ha la chance del 5-5, ma non la sfrutta e con due lungo linea splendidi va a prendersi due punti, quelli che gli danno il primo set per 6-4.

Sinner annulla palle break in serie, fa magie e vince il secondo set

Il secondo set vede Sinner partire lanciato grazie alla scia del 6-4, ma nel terzo game Jannik deve fronteggiare tre palle break. Annullate tutte. Non concede nulla. Zverev si innervosisce quando fiuta un'altra chance ma non la sfrutta. Nel sesto gioco il break con una deliziosa palla corta, 4-2. Un'altra palla break annullata, la settima dell'incontro, 5-2. Poco dopo è 6-3. Sinner è in semifinale ed è pure primo del girone, Shelton è fuori. Zverev-Auger Aliassime sarà uno spareggio.