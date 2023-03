Partita di tennis focosa in Cile, Schwartzman esce dal campo scortato da 7 uomini della security Nel torneo ATP 250 di Santiago del Cile si è giocata una caldissima partita tra Diego Schwartzman e Nicolas Jarry. Il tennista argentino è stato sconfitto e al termine della partita è stato scortato negli spogliatoi: “Non va bene”.

A cura di Alessio Morra

Settimana molto intensa per il tennis maschile. Djokovic ha ottenuto l'ultimo record che gli mancava. Si gioca un torneo extra lusso a Dubai, dove Sonego si è tolto una grande soddisfazione, ma le semifinali sono un affare dei big. Ad Acapulco invece i fratelli Berrettini hanno sognato in grande, ma nell'arco di due giorni entrambi sono stati eliminati, Matteo ha riportato un infortunio nel match contro Rune. I terraioli doc invece sono in campo a Santiago, dove si chiude la ‘gira' sudamericana. Caccia grossa per tutti. Schwartzman ha subito l'ennesima sconfitta, ma soprattutto ha lasciato il campo scortato da sette persone della security, al termine di un match caldissimo.

Il tennista argentino è in crisi, ha vinto una sola partita negli ultimi sette mesi, lo scorso gennaio agli Australian Open. In Sud America sperava di ritrovarsi, ma è sempre finito ko al primo turno, anche con punteggi nettissimi, fuori pure nei due tornei giocati in casa. Apertamente ha parlato delle sue difficoltàe non era scontato. Diego non molla. E si è presentato pure a Santiago dove non ha avuto un sorteggio benevolo. Perché ha affrontato uno dei beniamini di casa Nicolas Jarry, che è risalito pian piano dopo una squalifica per doping.

Partita intensa, tesissima, giocata sul filo dell'equilibrio. Punto a punto. Jarry ha vinto 6-4 4-6 7-6. Nel tie-break decisivo un giocatore in difficoltà come Schwartzman ‘doveva' quasi cedere. La posta in palio era davvero grossa, e decisivo è stato il pubblico. La rivalità tra Cile e Argentina nello sport, e anche nel tennis, è fortissima, accesa.

Con picchi elevatissimi anche in passato e in un clima da Coppa Davis sono volate parole grosse. Insulti, ma non tra i giocatori. Schwartzman è stato offeso dal pubblico ma anche da Juan Ozon, l'allenatore di Jarry, a cui secondo quando rivela Septimo Game ha risposto anche duramente: "Juan sei un deficiente, ma un vero deficiente".

Nicolas Jarry sta tornando a giocare su ottimi livelli, dopo la semifinale di Rio è ai quarti di Santiago.

Parole forti, offese infinite. Schwartzman ha risposto qualche volta e dopo la partita, in conferenza stampa, ha dichiarato: "Ho ricevuto una quantità di insulti incredibile". Interrogato sulla questione l'argentino ha detto, poi: "Il finale della partita è stato brutale e sei o sette addetti alla sicurezza hanno dovuto proteggermi, mi hanno scortato fuori dal campo. Questo non va bene".