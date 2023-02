Schwartzman non vince più e non sa perché: la confessione è disarmante: “Non so cosa fare” Diego Schwartzman ha perso dieci delle ultime undici partite giocate nel circuito ATP. L’argentino è in crisi di fiducia e in modo disarmante ha detto di non sapere più che fare: “Sto giocando male e non so qual è il motivo”.

A cura di Alessio Morra

Diego Schwartzman è evaporato, e nemmeno lui sa il perché. Capita a dei tennisti di vivere dei momenti molto negativi, così quasi improvvisamente, ma al tennista argentino all'improvvisamente si è spenta la luce. Una situazione pazzesca. Schwartzman da diverse stagioni è stabilmente tra i primi venti, ha avuto picchi molto alti, ma ora è calato agli inferi e non sa più come uscirne.

Fino agli US Open dello scorso settembre, l'argentino sta vivendo l'ennesima buona stagione. A New York perse al terzo turno da Tiafoe, che poi visse i migliori momenti della sua carriera sconfiggendo Nadal e Rublev prima di arrendersi in semifinale a Carlos Alcaraz. Sembrava tutto normale, e normali parevano pure le sconfitte incassate sul finire di stagione a livello indoor. Invece non era così. Perché in questo 2023 le cose sono andate ancora molto peggio. Cinque incontri giocati, quattro persi. E due ko li ha incassati sull'amata terra in Argentina, a casa sua è stato sconfitto da uno dei fratelli Cerundolo (quello meno forte) e dallo spagnolo Zapata, un giocatore di terza fascia. Ed è tutto molto preoccupante.

Il tennista non è più il numero 1 di Argentina, superato da Cerundolo.

Diego Schwartzman continua a perdere e non sa perché. La scorsa settimana dopo essere stato battuto da Cerundolo a Cordoba l'argentino aveva fatto sapere che era stato al fianco del padre ricoverato in ospedale, e pur non cercando scuse ha chiaramente fatto capire di essersi allenato molto poco: "Mio padre è stato ricoverato in ospedale per tre settimane ed è uscito solo da poche ore. Non voglio scuse, ma ho passato le ultime due settimane in clinica con lui e forse questo mi ha reso meno lucido. Sento frustrazione e la mia situazione personale influisce sui risultati. Difficile trovare un motivo chiaro, ma forse va detto che lo sconforto prende il sopravvento e questa cosa mi porta solo negatività".

Il tennista argentino ha vinto solo un match nel 2023.

A Buenos Aires, dov'è sostenuto dal suo calorosissimo pubblico, è stato seccamente sconfitto da Bernabé Zapata Miralles, che gli ha lasciato appena quattro giochi. E nella conferenza post-partita ha detto in modo disarmante di non sapere come mai è finito in questo buco nero: "Sto giocando a un livello molto basso e non so quale sia il motivo. Questo mi crea dubbi e incertezze, e sul campo ne risento. Tutto questo mi sta bloccando. Non avevo mai provato niente di simile finora". Con queste prospettive sarà dura tornare ai vertici, ma la voglia di risalire probabilmente tornerà.