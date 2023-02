Djokovic ottiene l’ultimo record che gli mancava: ora è davvero il re del tennis Da Dubai Novak Djokovic festeggia la settimana 378 al vertice della classifica ATP. Il serbo ha battuto anche il record di Steffi Graf. E ora non ha quasi più primati da conquistare.

A cura di Alessio Morra

Novak Djokovic è il padrone assoluto del tennis. Il tennista serbo al momento – tolto Alcaraz – non sembra avere grandissimi rivali, considerato pure che Nadal è fuori per infortunio e si avvia verso i 37 anni. Il serbo dopo aver vinto gli Australian Open si è rimesso al numero 1 della classifica ATP e in questo lunedì 27 febbraio ha iniziato la 378esima settimana al comando della classifica mondiale e ha stabilito così un record clamoroso, un primato che difficilmente sarà battuto e che lui può rendere ancora più forte.

A Melbourne ha avuto vita facile nella finale con Tsitsipas, il decimo successo agli Australian Open lo ha portato a 22 titoli Slam, eguagliando così il record di Nadal. E quello è l'unico record che Djokovic condivide. Perché è già da tempo il tennista che ha vinto più prove 1000, è il giocatore che ha chiuso più volte la stagione al numero 1 del mondo ed è nettamente il giocatore che vanta il maggior numero di settimane al vertice (Federer secondo con 310 settimane). A questi si aggiungono una sfilza di primati.

Djokovic in posa con il trofeo degli Australian Open, vinto per la decima volta.

Un cannibale Djokovic che sa di poter vincere ancora molti altri titoli Slam e di poter diventare anche il tennista con il maggior numero di titoli vinti in carriera, sommando tutte le tipologie di tornei. Un anno fa di questi tempi a Dubai tornava in campo dopo la brutta vicenda che lo aveva portato all'espulsione dall'Australia.

Pieno di dubbi, e certo di perdere la prima posizione mondiale, negli Emirati venne addirittura sconfitto da Jiri Vesely, mancino ceco che non è niente di trascendentale. Molti profetizzarono la sua fine ad alti livelli. Niente di più sbagliato.

Da Wimbledon in poi nessuno ha tenuto il suo passo, solo Rune è riuscito a batterlo. Djokovic ha disputato sette tornei e ne ha vinti sei. Ed è tornato al numero 1 superando Alcaraz, ma soprattutto ha toccato 378 settimane al vertice battendo anche il record di Steffi Graf, in testa a livello WTA per 377 settimane.

E da Dubai, dove è ovviamente favoritissimo, con uno splendido post Novak festeggia il primato, con una sfilza di emoji, e con due parole chiave: "Benedetto e grato". E si potrebbero aggiungere pure un'altra parola: imbattibile e un'altra frase numero uno dei numeri uno.