Djokovic spiazzato da una domanda della regina a Wimbledon: “Niente a che fare con il tennis” Novak Djokovic ha incontrato la regina Camilla prima della partita di Wimbledon contro Flavio Cobolli. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Marco Beltrami

Novak Djokovic a Wimbledon ha giocato di fronte a spettatori speciali. Prima Roger Federer e poi nientemeno che la Regina consorte del Regno Unito. Grande trasporto per la moglie di Re Carlo durante l'intensa sfida contro Flavio Cobolli nel Royal Box del campo centrale dei Championship. Nole ha tra l’altro avuto la possibilità di chiacchierare con la regina Camilla prima del match. Cosa si sono detti? Ne ha parlato lo stesso campione serbo dopo la vittoria.

Djokovic e l'incontro con la regina Camilla a Wimbledon

In conferenza stampa, oltre a parlare dell'ultima vittoria, del prossimo avversario Jannik Sinner, e degli stimoli importanti di regalarsi un'altra gioia a Wimbledon, Djokovic si è soffermato anche sull'incontro con Sua Maestà. Le telecamere hanno immortalato lo scambio tra i due, avvenuto tra una risata e l'altra con grande cordialità. Djokovic non ha voluto svelare quanto si sono detti: "Onestamente, non vorrei condividere quello di cui abbiamo parlato, è una questione privata. Mi ha fatto una domanda che non ha nulla a che fare con il tennis, ed è stata davvero gentile".

Novak Djokovic e gli incontri con i reali a Wimbledon

Una bella esperienza dunque per Nole, che anche in passato ha avuto l'onore di incontrare altri componenti della famiglia reale. Insomma, atmosfera speciale a Wimbledon, con Djokovic che gradisce e non poco: "È un grande onore e un privilegio stringere la mano alla Regina d'Inghilterra. Ho avuto quell'onore nel 2010 con la defunta Regina Elisabetta. La cosa fenomenale di Wimbledon è che la famiglia reale è lì. Vengono sempre a Wimbledon e sono ancora interessati al nostro sport, e questo è davvero bello".

Insomma, entusiasmo alle stelle non solo in campo, ma anche sulle tribune, con la regina che ha dimostrato di aver gradito e non poco lo spettacolo, commentando con chi le era al fianco gli scambi più belli del match vinto poi dal tennista serbo. E pensare che alle sue spalle c'era chi ha trovato addirittura il modo di fare un riposino, ovvero Hugh Grant.