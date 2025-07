video suggerito

Hugh Grant beccato mentre dorme dietro alla regina Camilla nel momento clou tra Cobolli e Djokovic Hugh Grant si è assopito a Wimbledon sulle tribune durante il primo set della partita tra Cobolli e Djokovic.

A cura di Marco Beltrami

Impossibile annoiarsi durante il primo set tra Djokovic e Cobolli nei quarti di finale di Wimbledon. Eppure c’è stato chi ha ceduto a un pizzico di stanchezza, crollando sulle tribune del campo centrale dell’All England Club. Non si è trattato di un tifoso qualunque, ma di una delle tante star presenti sugli spalti del prestigioso torneo: Hugh Grant.

Hugh Grant dorme durante la partita tra Cobolli e Djokovic

La star di Hollywood ha assistito al match nel prestigioso box riservato a istituzioni e celebrità. A quanto pare, però, l’atmosfera elettrica in campo non lo ha particolarmente coinvolto. Le telecamere lo hanno immortalato appisolato: testa piegata verso destra, occhi chiusi sotto gli occhiali da sole e mani incrociate sulle gambe.

Grant assopito alle spalle della regina Camilla a Wimbledon

Nemmeno la tensione del tie-break né le ovazioni del pubblico sono riuscite, per un po’, a svegliare Hugh Grant, che peraltro si trovava in una posizione piuttosto visibile: proprio alle spalle della regina consorte del Regno Unito, Camilla Shand. Una scena che non è passata inosservata e che ha suscitato divertimento tra gli utenti, con numerosi screenshot del momento diventati virali sui social.

E pensare che poco prima Hugh Grant era apparso piuttosto coinvolto, con diversi scambi di battute proprio con la regina. Quest’ultima, dal canto suo, ha seguito la sfida tra il tennista italiano e quello serbo con grande partecipazione, commentando l’incontro con i vicini di posto.

Una scena curiosa, che non rende onore a uno degli attori più amati del cinema britannico. Dopo il successo iniziale con “Quattro matrimoni e un funerale”, Hugh Grant ha consolidato la propria fama con commedie iconiche come "Notting Hill", "Il diario di Bridget Jones", e "Love Actually". Stavolta, però, ha lasciato il segno a Wimbledon… ma per tutt’altro motivo.