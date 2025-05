Paolini-Gauff oggi in finale agli Internazionali di Roma, orario e dove vederla in TV in chiaro e streaming gratis

video suggerito

Jasmine Paolini affronta oggi Coco Gauff nella finale degli Internazionali di Roma. Il match per il titolo si disputa a partire dalle 17:00 sul Centrale del Foro Italico: l'azzurra (numero 5 al mondo) vi arriva dopo aver superato (7-5, 6-1) Peyton Sterns; la statunitense (numero 2 nel ranking Wta) ha prevalso in 3 set (7-6, 6-4, 7-6) contro la cinese Zheng. Nei 3 precedenti giocati Gauff è in vantaggio su Paolini quanto a numero di confronti vinti (2-1). Quello più recente, però, è a favore dell'italiana (aprile 2025, successo nei quarti di finale a Stoccarda). La sfida sarà visibile in diretta tv e in chiaro per tutti su SuperTennis TV (canale 64 del digitale terrestre) oppure su Sky (ma solo per abbonati). L'incontro molto atteso anche perché, oltre ad avere un'azzurra in finale 9 anni dopo Sara Errani, in caso di vittoria per la prima volta dopo 40 anni ad alzare il trofeo messo in palio sarebbe un'italiana. L'ultima a fregiarsi di questo successo fu Raffaella Reggi nel 1985.

A che ora gioca oggi Paolini contro Gauff in finale WTA a Roma, orario e programma

La finale è il momento clou per il circuito WTA degli Internazionali d'Italia. Si gioca a partire dalle 17:00 sul Centrale del Foro Italico. Jasmine Paolini deve battere Coco Gauff, proverà a farlo forte anche della spinta del pubblico capitolino dopo aver superato Sun (6-4, 6-3), Jabeur (6-4, 6-3), Ostapenko (7-5, 6-2), Shnaider (6-7, 6-4, 6-2), Sterns (7-5, 6-1). Sul suo percorso verso il big match l'americana ha incrociato ed eliminato Mboko (3-6, 6-2, 6-1), Linette (7-5, 6-3), Raducanu (6-1, 6-2), Andreeva (6-4, 7-6), Zheng (7-6, 4-6, 7-6).

Paolini-Gauff, dove vederla in diretta TV e streaming

La finale WTA valida per il titolo degli Internazionali d'Italia sarà visibile anche in chiaro e gratis per gli appassionati che vorranno seguirla in diretta su SuperTennis TV (canale 64 del digitale terrestre). Gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno invece vedere l'incontro su Sky Sport Tennis (canale 203) e in streaming su Sky Go oppure su NOW.

I precedenti tra Paolini e Gauff

Per Jasmine Paolini la finale degli Internazionali di Roma rappresenta anche la possibilità di pareggiare i conti nel bilancio dei precedenti. Al momento è in vantaggio (2-1) Coco Gauff che ha battuto l'italiana nel 2021 (6-4, 6-7, 6-2) ad Adelaide nel 2023 a Cincinnati (6-3, 6-2 – quarti di finale). Unico successo per l'azzurra: aprile 2025, nei quarti di finale a Stoccarda (6-4, 6-4).