Jasmine Paolini in semifinale a Roma dopo l'epica rimonta su Shnaider: "Ora me ne voglio andare" Epica vittoria di Jasmine Paolini contro Shnaider per conquistare la semifinale a Roma. Durante l'intervista arriva il diluvio.

A cura di Marco Beltrami

La piccola, grande Jasmine Paolini fa quasi fatica a trovare le parole giuste dopo la vittoria contro Shnaider a Roma. La tennista italiana è riuscita a conquistare la semifinale degli Internazionali d'Italia 11 anni dopo la sua "gemella" Sara Errani, che l'ha aiutata e non poco oggi. Un match folle in cui Jasmine è stata ad un passo dal tracollo. Poi però ecco la rimonta, che ha mandato fuori giri la russa, facendo esplodere il pubblico del Foro Italico. E durante l'intervista post-match il sorriso davanti alla pioggia: "Me ne voglio andare".

Jasmine Paolini vince una partita epica contro Shnaider

Dopo aver perso il primo set vanificando un vantaggio di 4-0, Jasmine sembrava vicina alla sconfitta. 4-0 in favore di Shnaider e azzurra visibilmente in difficoltà, anche a livello psicologico. Poi però si è riaccesa la luce, ed è iniziata una nuova partita: con l'aiuto della pioggia (sospensione sul 3-0, 30-0), e i consigli di Sara Errani presenza fissa nel suo angolo, Jasmine ha iniziato la risalita. Palle più lavorate sul rovescio dell'avversaria, e game dopo game, è arrivata la vittoria.

Raggiante Paolini nell'intervista dopo la conquista della semifinale

Raggiante Paolini dopo il trionfo. Durante l'intervista, la tennista italiana ha analizzato il match, con emozione e sincerità: "Non so cosa dire…. Oddio. Sono partita bene e poi c’è stato un calo di attenzione di intensità. Per 4-0 al secondo, meno male che ha piovuto 5’ e mi sono un attimo ripresa. C’è stato un coaching di Sara… il mio angolo mi ha aiutato un sacco oggi. Ad un certo punto ero veramente in confusione, anche il pubblico mi ha aiutato".

Pioggia, Sarita, ma anche il pubblico. Ringraziamenti per tutti da parte di Jasmine: "Grazie! Perché nei momenti più duri della partita siamo stati lì insieme, abbiamo lottato con pazienza e abbiamo portato a casa questa partita. Sono emozionata, felice, e sollevata perché per come si era mesa l’abbiamo scampata". Nessun segreto poi quando le è stato chiesto nel dettaglio dei consigli ricevuti da Paolini: "Cosa mi ha detto Sara? Di giocare sul rovescio, m’ha detto ‘tutto il tempo sul rovescio, non cambiare sul dritto solo se hai la palla facile facile (ride a crepapelle, ndr). Sono contentissima, essere in semifinale qui è un sogno. Veramente grazie e mi spiace che venga a piovere adesso che entra in campo Jannik e un grosso in bocca al lupo a lui. Grazie mille ragazzi, veramente".

Arriva la pioggia durante l'intervista di Jasmine

Poi è stato il turno dell'intervista a Sky, ma ecco arrivare il diluvio. La povera Jasmine a questo punto non vedeva l'ora di tornare negli spogliatoi. Ecco allora tra un sorriso e l'altro la dichiarazione sincera: "Me ne voglio andare".