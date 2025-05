Sinner-Cerundolo in diretta agli Internazionali di Roma: alle 15 la sfida degli ottavi al Foro Italico, rischio pioggia

Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali d'Italia per la sfida degli ottavi di finale con l'ostico argentino Francisco Cerundolo, numero 18 della classifica. Sinner ha sconfitto in tabellone Navone e de Jong, senza perdere un set, ma la vera prova per capire qual è il suo livello è questa con il giocatore argentino, che nei confronti diretti è in parità: sono 2-2. Il numero 1 ATP e Cerundolo entreranno in campo non prima delle ore 15, al termine del match tra Paolini e Shnaider. Il meteo è un'incognita con elevato rischio di pioggia su Roma tra le 15 e le 17. Diretta TV su Sky e in chiaro su Rai 1. Streaming con Sky Go, NOW e RaiPlay.it.

