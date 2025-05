video suggerito

Sinner si ritrova per terra negli spogliatoi agli Internazionali di Roma: è un minuto di follia Spettacolo e risate per Jannik Sinner e il suo team nella pancia dell'impianto del Foro Italico prima della partita contro Cerundolo. Scene esilaranti.

A cura di Marco Beltrami

Cosa ci fa Jannik Sinner sul pavimento degli spogliatoi del Foro Italico? Sono questi gli effetti di un momento di sana follia che si è scatenato nella pancia dell'impianto che ospita gli Internazionali d'Italia. Il tennista numero uno al mondo si è lasciato coinvolgere in un'improvvisata partita a calcio con gli altri componenti del suo team, e le cose hanno preso una piega inaspettata tra una risata e l'altra.

Sinner e il team danno spettacolo a Roma prima della partita

Sinner, il suo coach Vagnozzi, il preparatore Panichi e il fisioterapista Badio hanno dovuto "ingannare" il tempo a causa della pioggia che ha ritardato l'inizio della partita contro Cerundolo. In uno dei corridoi che portano al campo, ecco che il tennista comunque ha effettuato un po' di riscaldamento e qualche esercizio con le palline da tennis. Con tanto anche di partita a bocce e siparietto con Jasmine Paolini. Ma non solo. Ad un certo punto infatti è spuntato un piccolo pallone, e tutti si sono scatenati in un due contro due.

Jannik Sinner scoppia a ridere durante la partita di pallone

Difficile capire, nel video caricato sui profili di Tennis TV, chi giocava con chi. Sinner ha dato il via ad un vero e proprio minuto di caos totale. Passaggio per Badio che ha provato a controllare la sfera, resistendo all'offensiva di Vagnozzi che si è avventurato anche in un tackle. Sinner dopo aver provato a sbucare alle spalle del suo preparatore, è scoppiato a ridere per quanto accadeva di fronte a lui.

Una vera e propria battaglia, con tanto di contatti fisici reiterati. Alla fine Badio è riuscito a passare, ma è crollato proprio su Sinner. Capannello di uomini e stop alle ostilità, con i protagonisti divertiti per questo fuori programma davvero esilarante. Insomma un modo molto particolare per scaricare la tensione prima di una sfida tutt'altro che semplice per il numero uno al mondo. Una dimostrazione di quanto sia forte il feeling all'interno di un team, che è una seconda famiglia per Sinner.