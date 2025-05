video suggerito

Jasmine Paolini scopre in diretta il nome della prossima avversaria a Roma: ha le idee chiare Jasmine Paolini dopo la vittoria contro Ostapenko a Roma ha dimostrato di non conoscere la sua prossima avversaria.

A cura di Marco Beltrami

Jasmine Paolini ha giocato un match intelligente contro Ostapenko e si è presa i quarti di finale degli Internazionali di Roma. Prova concreta da parte dell'azzurra, che ha tenuto botta contro la bombardiera lettone approfittando dei suoi tanti errori. Una bella soddisfazione per la prima giocatrice italiana che è focalizzata solo sul suo percorso e ha dimostrato di non conoscere nemmeno il tabellone, e la prossima avversaria.

Jasmine Paolini scopre in diretta il nome della prossima avversaria

Nell'intervista post match infatti, Jasmine Paolini ha conosciuto in diretta il nome della prossima avversaria ovvero Diana Shnaider: "Non so nemmeno contro chi giocherò il prossimo match – ha dichiarato a Sky – Ah Shneider? È una giocatrice molto pericolosa, mancina, potente. Sarà dura, lei ha fatto una grande annata, spettacolare. Ci proverò qui a Roma anche contando sul pubblico".

Paolini scherza sulla presenza di Sara Errani nel suo box

Morale alto per Paolini che ha scherzato anche sulla presenza nel suo angolo di Sara Errani, che fa parte del suo team. La tennista italiana ha spiegato: "Sara Errani? Mi sa che l'hanno spostata, perché siamo in troppi nel box. Fa parte della mia squadra è una mano in più e mi fa piacere averla lì. La dedica speciale va alla mia famiglia e a tutte le persone che stanno con me per il lavoro che stiamo facendo".

La gioia di Jasmine per la sua avventura a Roma

Grande soddisfazione oggi per Jasmine, contro una giocatrice molto pericolosa. Ottimismo per il futuro: "Sono stata lì ogni punto cercando di tirare di là più palle possibili perché mi arrivavano veramente dei missili e facevo fatica. Però sono rimasta lì e piano piano ho trovato la via. Sono veramente contenta. Il pubblico è speciale, giocare qui con il Centrale pieno è un sogno e me lo sono goduto appieno. Qualche volta avevo i brividi perché è veramente bello".