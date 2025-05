video suggerito

Quando gioca Paolini nella finale femminile degli Internazionali di Roma, data e orario dell’incontro La finale del torneo WTA di Roma si giocherà sabato 17 maggio alle ore 15. Diretta TV su Sky e in chiaro su Supertennis. In campo Jasmine Paolini o Stearns contro Gauff o Zheng. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Morra

La finale del torneo femminile degli Internazionali d'Italia si giocherà sabato 17 maggio, e non prenderà il via prima delle ore 15. L'incontro vedrà come grade protagonista al Foro Italico Jasmine Paolini, che si è qualificata per la finale dopo il successo sull'americana Stearns. L'italiana affronterà la vincente di Gauff-Zheng. Gli Internazionali di Roma avranno in ogni caso una nuova vincitrice. La finale si potrà seguire in chiaro su Supertennis e anche su Sky, che trasmette integralmente sia il torneo femminile che quello maschile.

Finale WTA Roma, quando si gioca: data e orario della partita di tennis

Gli Internazionali d'Italia 2025 sono stati fin qui straordinari per i colori azzurri. L'Italia sogna in grande e pensa a una straordinaria doppietta, mai avvenuta. La finale del torneo femminile sarà quella che si disputerà per prima e vedrà protagonista Jasmine Paolini, prima italiana in finale dopo dodici anni. Se la vedrà con Gauff o Zheng. L‘ultimo atto degli Internazionali si terrà sabato 17 maggio e non prenderà il via prima delle ore 15. In precedenza si giocherà la finale del torneo di doppio.

Dove vedere la finale del WTA Roma in tv e streaming

La finale femminile degli Internazionali d'Italia si potrà seguire in diretta su Sky, canale 203 (Sky Sport Tennis), ma anche in chiaro su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre. Streaming possibile per abbonati con Sky Go e NOW, ma anche tramite il sito supertennis.tv.

Chi gioca la finale del torneo di tennis: i finalisti degli Internazionali di Roma

La finale del torneo WTA la giocheranno Jasmine Paolini, che sta disputando un torneo splendido, e la vincente della seconda semifinale che giocheranno stasera l'americana Coco Gauff e la cinese Zheng.