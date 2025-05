video suggerito

Coco Gauff batte ma Zheng non c'è, la giudice di sedia scoppia a ridere: scene surreali a Roma Curiosa situazione durante la semifinale del torneo di Roma tra tra Coco Gauff e Zheng Qinwen. Che gaffe dell'americana.

A cura di Marco Beltrami

Tra le scene più curiose degli Internazionali d'Italia rientra a pieno diritto quella relativa al match tra Coco Gauff e Zheng Qinwen. Nella seconda semifinale del torneo femminile di Roma, c'è stato un momento di confusione quando la tennista americana non si è resa conto di quello che stava succedendo dall'altra parte. Una gaffe che ha fatto sorridere anche il pubblico, oltre alla giudice di sedia, quasi incredula.

La gaffe di Coco Gauff durante la semifinale di Roma contro Zheng Qinwen

Nelle fasi iniziali del terzo set, dopo che la tennista cinese era riuscita a rimettere in parità il discorso dei set quest'ultima è tornata momentaneamente in panchina. La campionessa olimpica dopo aver aperto il borsone, ha cambiato racchetta situazione consentita dal regolamento anche a game in corso. Mentre rientrava in campo si è accorta che la sua avversaria aveva servito come se nulla fosse. Una cosa che ha lasciato spiazzata Zheng Qinwen che non si è resa conto di quanto stava succedendo.

La reazione divertita di Gauff e del giudice di sedia, Zheng non fa una piega

Coco Gauff in piena trance agonistica aveva battuto senza accorgersi che dall'altra parte del campo la sua avversaria non c'era. La giudice di sedia non ha fatto in tempo a stoppare l'americana ed è scoppiata a ridere dopo il tentativo della giocatrice. Gauff quando ha realizzato che stava di fatto battendo senza avversaria, si è vergognata per il suo svarione, mettendosi poi a ridere. Risate che hanno coinvolto anche il pubblico del torneo di Roma.

Zheng Qinwen ha poi ripreso il suo posto in campo, capendo che Coco Gauff si era resa protagonista di una gaffe. Non ha fatto una piega la cinese, che poco dopo ha solo abbozzato un sorriso cercando però di non perdere la concentrazione in un momento cruciale del match con in palio la finale contro Paolini.