video suggerito

Paolini costretta a mostrare una foto sul telefono si vergogna: “Oh mamma. Solo velocemente, ok?” Jasmine Paolini esilarante in un video caricato su Tennis Channel, con un bel retroscena relativo alle foto casuali scelte sul telefono. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il sorriso di Jasmine Paolini è contagioso. L'italiana è una delle tenniste più amate del circuito e non perde occasione per dimostrare la sua simpatia. L'ultima occasione è stata offerta da un video realizzato da Tennis Channel e registrato in occasione del torneo di Miami. Nello stesso si può vedere Jasmine alle prese con un giochino con il suo cellulare, come tanti suoi colleghi.

Jasmine Paolini scherza sulle foto sul suo cellulare

Tra i tanti giocatori impegnati in questa registrazione c'è anche la numero uno azzurra. A lei è stato chiesto di mostrare una foto casuale della galleria fotografica presente sul suo smartphone. Un po' imbarazzata Paolini è stata al gioco: dopo aver chiuso gli occhi, con l'indice ha scelto un'immagine dalla griglia della sua raccolta. Quando si è resa conto dello scatto selezionata, Jasmine si è vergognata e non poco di mostrarlo a tutti: "Oh mamma mia".

Cosa c'era sulla foto della tennista italiana

Una promessa è una promessa e allora tra una risata e l'altra, la tennista italiana ha fatto un rapido dietrofront: "Non voglio mostrarla, dai solo velocemente". Il tutto passando con una mano sullo schermo, a coprirlo velocemente. Ma di che foto si trattava? Nella fugace immagine si può notare Jasmine Paolini con sullo sfondo dei grattacieli. A cosa è dovuta dunque la vergogna della nostra portacolori? Forse al look non gradito.

E non è finita qui, visto che Jasmine poi ha regalato un altro momento davvero esilarante. Ha mostrato infatti gli ultimi contenuti video che stava vedendo sul suo telefono. Oltre ad alcuni contenuti su una collega, ovvero Mirra Andreeva, ecco il video relativo a Stefanos Tsitsipas in un momento di rabbia con tanto di racchetta distrutta. Grandi risate da parte di Jas, che era seduta proprio al fianco del tennista greco. Quest'ultimo ci ha scherzato su: "Il peggiore momento della mia vita tennistica".