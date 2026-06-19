Florencia Pena si dimette in lacrime per l’annuncio della morte del papà di Messi: “Provo solo vergogna”

La conduttrice di Luzu TV ha rassegnato le proprie dimissioni dopo aver diffuso la falsa notizia della scomparsa del papà del campione argentino: “Mi prendo ogni responsabilità e mi scuso con tutti. Non sto bene pensando al dolore della famiglia di Messi”

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La presentatrice televisiva argentina, Florencia Pena è stata travolta da un turbinio di critiche e accuse dopo aver diffuso in diretta TV la falsa notizia della morte del papà di Messi, Jorge, gravemente malato e motivo per cui la Pulga era scoppiata in lacrime dopo la partita ai Mondiali contro l'Algeria. La 51enne conduttrice lo ha confermato, in lacrime, sempre in diretta televisiva, dopo le scuse via social: "Anche se me l'hanno riferito i ragazzi della redazione, mi assumo io ogni responsabilità. Sto male e provo vergogna".

Dunque, la vicenda attorno all'annuncio in diretta televisiva arrivato nella serata di venerdì 17 giugno sul decesso del padre di Leo Messi, si è conclusa nell'arco di meno di 24 ore, con la diretta interessata, la 51enne conduttrice Florencia Pena, che si è dimessa. Fatale quelle parole, in esclusiva ma totalmente prive di fondamento e verifica, durante il seguitissimo programma "El Show del Verano" su Luzu TV, un'emittente con un enorme seguito anche sulle varie piattaforme di diretta streaming.

Pena in lacrime annuncia le dimissioni: "Mi vergogno di essere stata causa di questo dolore"

Di fronte all'accaduto, Pena non ha potuto fare altro che decidere di farsi da parte, ufficializzando le proprie dimissioni, sempre in diretta TV, tra le lacrime, confermando di aver interrotto la collaborazione con Luzu TV: "Chiedo scusa alla famiglia Messi per il terribile momento che immagino stiano attraversando. Mi vergogno profondamente di essere stata la causa di questo dolore" ha spiegato tra i singhiozzi ininterrotti. "Devo precisare che queste informazioni false mi sono state fornite durante la diretta dai ragazzi della redazione, come è stato poi confermato dalla troupe di produzione del programma, ma io ci ho creduto. E me ne assumo ogni responsabilità"

Le dimissioni di pena e il comunicato di Luza TV: "Incidente inaccettabile"

"Ho sbagliato io" ha continuato ancora Pena affranta dal dolore: "Non sto bene, è stato ed è un momento bruttissimo per me. Chiedo scusa alla famiglia Messi e anche a tutti quelli che si sono sentiti toccati o feriti da questa situazione. Grazie per avermi dato la possibilità di parlare". La stessa Luzu TV, successivamente ha aggiunto un comunicato ufficiale in cui ha preso le distanze dalle parole della conduttrice in diretta: "Ci rammarichiamo profondamente per l'incidente avvenuto in diretta durante il programma. Per il nostro canale, trasmettere informazioni sensibili senza un'adeguata verifica preventiva è inaccettabile".

Cos'è successo in diretta TV: l'annuncio di Pena, il caos in diretta, il comunicato della famiglia Messi

Ma cos'era successo durante "El Show del Verano" su Luzu TV, uno dei programmi sportivi più seguiti dai tifosi argentini in tutto il mondo attraverso il web? "E' morto il padre di Messi", l'annuncio shock che ha creato il clamoroso trambusto che è cresciuto nei minuti successivi quando è arrivata la immediata smentita.

Ma in diretta, la frittata era stata fatta e il caos è degenerato anche in studio, tra tentativi di spiegazioni e scuse, quando oramai il riverbero della notizia aveva fatto immediatamente il giro del mondo. Arrivando direttamente ai familiari di Messi, che si sono visti costretti anche ad un comunicato ufficiale di smentite, in un momento di profondo dolore.

La stessa Pena sui propri canali social ha immediatamente porto le proprie scuse e il personale rammarico per quanto accaduto, ma il vortice di polemiche e critiche nei suoi confronti non si è fermato e così, è stata costretta alle dimissioni pubbliche, tra lacrime e singhiozzi di rammarico.