Nadal è infortunato ed è in stampelle: “Ho bisogno di riposo, starò fermo qualche settimana” Rafa Nadal ha chiuso anticipatamente la stagione 2021 a causa di un infortunio al piede. Nadal ha saltato anche gli US Open, e mentre tutti gli altri big erano in campo a New York lo spagnolo ha iniziato un trattamento a Barcellona. L’ex numero 1 del mondo sui social ha postato una sua immagine in stampelle e ha detto di aver bisogno ancora di stare a riposo.

A cura di Alessio Morra

Novak Djokovic non è riuscito a realizzare il Grande Slam. Daniil Medvedev ha vinto gli US Open 2021, mentre nel torneo femminile c'è stato il clamoroso exploit di Emma Raducanu, 18enne tennista inglese che è partita dalle qualificazioni e ha vinto senza perdere nemmeno un set. A New York non ci è andato Rafa Nadal, che dopo essere rientrato a Washington a inizio agosto, ha provato a giocare Toronto, ma ha rinunciato a quel torneo e ha chiuso con largo anticipo il suo 2021. Un serio problema a un piede lo tiene fuori, non ci sarà nemmeno alle Finals di Torino a novembre. Nadal recentemente sui social ha postato una sua foto, in cui è immortalato con le stampelle.

Quell'immagine ha colpito non solo i suoi tifosi. Perché lo spagnolo si è mostrato così e ha fatto capire di avere ancora dei grossi problemi. Nadal ha iniziato un trattamento importante a Barcellona e ha bisogno ancora di qualche giorno di stop e ancora per un paio di settimane dovrà stare fermo e dovrà rimanere a casa, fermo e a riposo. Queste le parole dell'ex numero 1 del mondo:

Salve a tutti, da tempo non comunicavo con voi attraverso le reti. Vi annuncio che sono stato a Barcellona con il mio staff e l’equipe medica per sottopormi a un trattamento al piede che mi obbligherà a qualche giorno di riposo e a qualche settimana fuori dal campo. Sono già tornato a casa e in via di guarigione. Grazie a tutti per il vostro sostegno!.

Nadal ha avuto un 2021 tutto sommato positivo, considerato quanto poco ha giocato. Ha vinto due titoli ATP, Barcellona e Roma, si è fermato ai quarti agli Australian Open, quando bruciò un vantaggio di due set su Tsitsipas, e ha perso in semifinale al Roland Garros da Djokovic.