Musetti-Djokovic oggi in finale ad Atene, Lorenzo cerca le ATP Finals: ,orario e dove vederla in TV e streaming

Lorenzo Musetti e Novak Djokovic scenderanno in campo oggi nella finale del torneo ATP 250 di Atene. In palio un titolo, ma soprattutto un posto alle ATP Finals di Torino per Musetti, che potrebbe guadagnarle in caso di sconfitta, ma a patto che Djokovic annunci il forfait dalle Finals. Uno strano incrocio del destino tra i due tennisti che scenderanno in campo alle ore 16. Diretta TV solo su Sky. Streaming per abbonati con Sky Go e NOW.

Dire che ci sono implicazioni importanti in questa finale è riduttivo. Musetti non vince un torneo da oltre tre anni, ha perso una serie di finali una dietro l'altra e prova a sfatare il tabù, che gli darebbe il pass per Torino. Per farlo però deve battere Novak Djokovic, che ad Atene ora è di casa e che proverà a vincere il titolo 101 della sua carriera, meglio solo Jimmy Connors. Djokovic sarà in campo per la 144ª finale della carriera, un numero pazzesco, e non vorrà fare sconti al tennista italiano, che in ogni caso è legato a doppio filo al serbo nella corsa alle ATP Finals.

Musetti-Djokovic orario TV e dove vedere la partita del torneo di Atene

L'appuntamento è per le ore 16 di oggi, sabato 8 novembre. A quell'ora saranno sul campo centrale Lorenzo Musetti e Novak Djokovic, che disputeranno la finale del torneo ATP 250 di Atene, alla prima edizione. La Grecia aveva già avuto tornei in passato, ma sulla terra rossa. Questo torneo organizzato proprio da Djokovic si gioca in un meraviglioso palazzetto a livello indoor. Diretta TV su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Streaming con Sky Go e NOW. Insomma sarà diretta solo per gli abbonati. Non c'è la possibilità di seguire l'incontro in chiaro.

I precedenti tra Musetti e Djokovic

A guardare gli head to head c'è poco da essere speranzosi. Nove i confronti. Djokovic è avanti 8-1 ed ha vinto le ultime cinque partite, l'ultima 6-2 6-2 nel torneo 1000 di Miami. Musetti si è imposto ‘solo' a Monte Carlo, nel match degli ottavi del 2023. E soprattutto è andato vicinissimo a un'impresa al Roland Garros del 2024 quando si portò avanti due set a uno prima di cedere di schianto un incontro terminato a tarda notte. A livello indoor c'è solo un precedente, vinto da Djokovic nel 1000 di Parigi. Tra le loro sfide anche una semifinale a Wimbledon e quella delle Olimpiadi 2024.

L'intreccio tra Musetti e Djokovic per le ATP Finals

La situazione per Lorenzo Musetti è chiarissima. Se vince la finale di Atene scavalca Auger-Aliassime e diventa numero 8 della classifica ATP, e così sarebbe alle Finals – sfidando Sinner, Zverev e Shelton. In caso contrario resta al numero 9 e a Torino ci sarebbe da riserva, di lusso. Ma la presenza di Djokovic è altamente in dubbio. Lui mantiene il sintomatico mistero da settimane. Negli ultimi giorni ha detto che avrebbe deciso dopo il torneo di Atene. Il no a Torino sembra probabile e quindi potrebbe esserci il forfait di Novak a spalancare le porte delle ATP Finals a Musetti, che raggiungerebbe Sinner.