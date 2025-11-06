Perché nel girone di Jannik Sinner alle ATP Finals c’è anche una X e cosa c’entra Djokovic

C'era una discreta attesa per i sorteggi delle ATP Finals 2025. Jannik Sinner sapeva di non poter giocare con Alcaraz e conosce a perfezione tutti gli avversari. Inserito nel girone dedicato a Bjorn Borg, il tennista altoatesino affronterà Alexander Zverev e Ben Shelton e una X, che gli organizzatori hanno dovuto inserire perché il nome dell'ottavo tennista qualificato ancora non c'è. In ogni caso sarà uno tra Auger-Aliassime e Musetti. A meno che Djokovic non rinunci e in quel caso passano sia il canadese che Musetti. Sinner potrebbe sfidare nel girone a Torino tre tennisti che ha battuto nel torneo 1000 di Parigi.

Chi è X nel girone di Sinner alle ATP Finals

Per la prima volta è stato effettuato un sorteggio senza tutti e 8 i tennisti qualificati per le ATP Finals. Ne manca uno, sarà Auger-Aliassime o Musetti, che incrociano curiosamente ancora il loro destino – alle Olimpiadi di Parigi si sfidarono per il bronzo. Musetti è in campo nell'ATP 250 di Atene. Se lo vince è qualificato. Altrimenti sarà la riserva, a patto che Djokovic voli a Torino per giocare. Se Novak dà forfait giocano a Torino sia Auger-Aliassime che Musetti. Insomma un bel caos, che giorno dopo giorno vedrà più da vicino la soluzione, proprio come le pagine di un giallo.

Gli avversari di Sinner nelle Finals di Torino

Sinner quindi è nel girone intitolato a Bjorn Borg affronterà Zverev e Shelton. Secondo regolamento nessuno dei due sarà il suo avversario all'esordio. Anzi, sarà subito Zverev contro Shelton. Il primo rivale di Jannik sarà la ‘X'. Suona strano, ma è così. Quindi uno tra Felix Auger-Aliassime, che a Torino ci è andato sapendo che nella peggiore dei casi sarà la riserva, ben pagata, e Lorenzo Musetti, in corsa e sarebbe fantastico avere due italiani insieme alle Finals a Torino, sarà il primo avversario di Sinner alle ATP Finals.

Quando farà il suo esordio Jannik Sinner alle ATP Finals

Impossibile in questo momento sapere quando Jannik sarà in campo per l'esordio a Torino 2025. Proprio lui ha trovato la ‘X'. Proprio lui deve aspettare di più. Si pensava esordisse domenica, giornata d'esordio che gli permetterebbe pure di avere un giorno di riposo in più rispetto ad Alcaraz, con cui si gioca il numero 1 nel ranking. Ma non sapendo adesso chi sarà il suo primo rivale – sempre uno tra Auger-Aliassime e Musetti – è complicato adesso quando scenderà in campo Sinner.