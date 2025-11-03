Quando gioca Sinner alle ATP Finals: data e orario dell’esordio di Jannik

Sinner ha fatto uno – due. Dopo aver vinto il torneo di Vienna si è aggiudicato pure il titolo di Parigi. Un autunno d’oro per Jannikche si era imposto pure a Pechino, e nel mezzo aveva vinto pure l’esibizione del Six Kings Slam. Ora è numero 1 ATP, ma solo per una settimana. La vera lotta per la prima posizione si deciderà a Torino, alle ATP Finals dove si parte domenica 9 novembre.

Quando fa il suo esordio Sinner alle ATP Finals 2025: data e orario

Jannik Sinner a Torino vuole il bis, sarà il favoritissimo, e sa di avere il sostegno forte di tutto il pubblico. Il sorteggio dei gironi avverrà giovedì 6 novembre. Quel giorno si scopriranno gli avversari di Sinner e Alcaraz e a seguire si conoscerà il calendario. Assai probabile che Jannik esordisca domenica 9 novembre, se così sarà è altamente probabile che l’italiano giocherà il match serale, in programma non prima delle ore 21.

Sinner alle ATP Finals: dove vederlo in TV e streaming

Le ATP Finals saranno trasmesse in esclusiva da Sky, che manderà in onda ogni incontro del torneo di singolare e di quello di doppio. Ogni giorno andrà in onda in chiaro un match sulla Rai, che alternerà Rai 2 e Rai 1. Le partite di Jannik Sinner saranno trasmesse tutte in chiaro. Streaming con Sky Go, NOW e RaiPlay.

I possibili avversari di Sinner alle ATP Finals

In attesa di conoscere il nome dell’ottavo qualificato, uno tra Auger-Aliassime e Musetti. Non si possono fare previsioni sui rivali di Jannik che sarà la testa di serie di un girone, l’altro ovviamente vedrà al comando Alcaraz. I due possono sfidarsi in semifinale o finale, se passano il girone entrambi. Saranno divisi in fasce differenti: Zverev e Djokovic, mentre c’è da capire quale sarà la posizione finale (dal numero 5 al numero 8) di Shelton, Fritz, de Minaur e di Auger Aliassime o Musetti. Sempre che Djokovic non decide di rinunciare, ipotesi non da escludere.