Jannik Sinner straripante trionfa per la prima volta a Parigi: è di nuovo il numero 1 al mondo

La prima volta a Parigi di Jannik Sinner è indimenticabile: dopo 55 giorni il tennista italiano torna numero 1 al mondo scavalcando Carlos Alcaraz, la soddisfazione più bella prima di chiudere l'anno a casa sua. Nella finale del Masters 1000 parigini supera Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-4, 7-6 in una partita che ha nascosto qualche insidia soprattutto nel finale de secondo set dove il nuovo numero 1 è calato anche a causa di un problema fisico che lo costringe al tiebreak. Il quinto trofeo della sua stagione è il più dolce perché lo riporta sulla vetta della classifica: da domani scenderà in campo di nuovo come il campione da battere, ma soltanto per una settimana.

L'italiano trionfa in finale a Parigi

Attento e in controllo come al solito nel primo set, reso un po' più vivace dalla caparbietà di Auger-Aliassime che non vuole arrendersi senza lottare, nonostante gli errori e una differenza che sul cemento diventa ancora più evidente. L'altoatesino sbaglia pochissimo: 3 punti persi al servizio e 93% di punti con la prima, numeri da grande campione che fin dal primo istante ha portato il match dalla sua parte con un break nel primo game.

Le difficoltà emergono nel secondo parziale quando il livello dell'avversario sale e Sinner concede qualche errore in più rispetto al set precedente. Per la prima volta finisce sotto ed è costretto a rincorrere e si trova alle strette nelle battute finali quando Auger-Aliassime si porta addirittura sul 6-5, a un passo dal pareggio e lo costringe a passare attraverso il tiebreak per blindare la finale: è un momento di alta tensione che l'italiano però affronta con intelligenza e forza, mettendo le mani anche sul secondo set decisivo.

Sinner ritorna numero 1 al mondo

Non è una vittoria come tutte le altre perché da domani Sinner scenderà in campo nuovamente come numero 1 al mondo. Un momento tanto atteso dall'italiano e da tutti i suoi tifosi che festeggiano un altro risultato storico: il cemento torna a regalare enormi soddisfazioni, anche con un problema fisico che poteva condizionare il secondo set. Sinner però sarà numero 1 al mondo soltanto per una settimana e lo resterà soltanto se si confermerà campione a Torino e contemporaneamente Alcaraz non vincerà più di due partite. Questo perché lunedì prossimo i punti di Torino non verranno più contati, costringendolo a nuovi trionfi davanti al pubblico di casa che potrebbe essere il fattore decisivo.