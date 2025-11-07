Musetti sfiderà Djokovic in finale ad Atene: “Due obiettivi, uno è vincere. L’altro sapete qual è”

Lorenzo Musetti è finale ad Atene! Al termine di una partita tesissima il tennista italiano ha battuto in tre set Sebastian Korda, al quale ha annullato pure un matchpoint. Musetti sabato affronterà in finale Novak Djokovic. Se vincerà otterrà il terzo titolo ATP della carriera e si qualificherà pure o meglio soprattutto per le ATP Finals.

"Sfiderò una leggenda, giocherà per due obiettivi"

Le parole del numero 9 al mondo a caldo. Musetti è pronto alla battaglia: "Penso che entrambi abbiamo giocato bene, è stato un match fantastico. Anche il pubblico ci ha dato una mano. Sono molto molto felice per il modo in cui ho lottato, ho mostrato spirito combattivo. Questo atteggiamento ha pagato. L'obiettivo principale è raggiungere le Finals e cercherò di vincere il titolo contro Djokovic. Negli ultimi anni nelle finali non sono stato fortunato, spero che la storia possa cambiare. Giocherò per due obiettivi: uno è il titolo, l'altro probabilmente lo sapete. Non vedo l'ora di sfidare una leggenda".

Musetti rifila a Korda un 6-0

Musetti parte a razzo, sa che Djokovic è già in finale (vittorioso 6-3 6-4 su Hanfmann), Korda invece dai blocchi non esce proprio. Il primo set è rapido, splendido per l'azzurro, terribile per il figlio d'arte: 6-0. Quando si ricomincia si capisce subito che l'andazzo sarà differente. Musetti è meno incisivo, Korda invece gioca davvero bene. Il pubblico in avvio è assai silenzioso.

Nel settimo game c'è il break di Lorenzo, che pare avviarsi verso la finale. E invece c'è il controbreak: 4-4. Nel decimo gioco Korda sullo 0-30 è a due punti dal set, e fa paura. Il pericolo passa. Ma la situazione si ripropone nel dodicesimo game. Korda picchia duro e fa il break a zero, il secondo set è suo: 7-5. Il terzo set è ansiogeno. In palio non c'è solo la finale di Atene ma la possibilità di giocare le ATP Finals.

Matchpoint annullato e vittoria per Musetti

Korda non molla e sul 5-4 si procura un matchpoint. Musetti sembra sempre sull'orlo del precipizio, ma con classe e bravura è sempre lì. Quattro aces in un solo game ed è 5-5. La partita gira in quel momento. L'occasione mancata pesa per l'americano, che perde la battuta. Musetti acclamato dai tifosi va a servire per il match. Se la rischia, fronteggia un'altra palla break ma alla fine fa festa. Finale raggiunta. Korda battuto 6-0 5-7 7-5. Domani giocherà contro Novak Djokovic, in palio un titolo e soprattutto le Finals.