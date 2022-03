Maria Sharapova si espone per l’Ucraina ma sta attenta a non usare mai la parola “guerra” Maria Sharapova ha annunciato una importante donazione per i bambini ucraini, colpiti dalla crisi in Ucraina. L’ex tennista non ha usato le parole guerra e invasione.

A cura di Alessio Morra

Anche il mondo dello sport è al fianco dell’Ucraina. Andy Murray ha promesso che ai bambini di questo paese martoriato dalla guerra donerà tutti i guadagni della stagione 2022, mentre David Beckham assieme alla moglie ha effettuato una donazione cospicua, da quasi 2 milioni di dollari. A loro si è aggiunta Maria Sharapova che su Instagram ha annunciato che darà una mano, vuole aiutare i bambini che sono stati colpiti dal conflitto.

I principali tennisti russi, il numero 1 ATP Medvedev e il numero 7 Rublev, hanno chiesto di fermare l’invasione. Loro possono continuare l’attività, anche se giocano senza la bandiera. Mentre Maria Sharapova, probabilmente la più forte tennista di sempre della Russia, con un post su Instagram ha parlato della crisi tra Russia e Ucraina: “Ogni giorno che passa, ho il cuore sempre più spezzato e profondamente rattristato dalle immagini e dalle storie di famiglie e bambini colpiti da questa crescente crisi in Ucraina”, ed ha deciso di aiutare i bambini colpiti dalla guerra: “Sto facendo una donazione al fondo di soccorso per la crisi di Save the Children, un'organizzazione che lavora instancabilmente per fornire cibo, acqua e kit di aiuto per sostenere i bisognosi. Per favore, unitevi a me nel fare una donazione. Prego per la PACE e invio il mio amore e il mio sostegno a tutte le persone colpite”.

Ma leggendo con attenzione le parole scritte da Maria Sharapova si nota una cosa. Perché lei non ha scritto nel suo messaggio che c'è la guerra tra Ucraina e Russia, ma ha parlato di crisi in Ucraina. Per la Russia infatti, almeno ufficialmente il conflitto non c'è. Recentemente è stata promulgata una legge che prevede fino a 15 anni di carcere per chi parla (in Russia) di guerra o di invasione in Ucraina. L'ex giocatrice lo sa e per questa ha scelto di usare quel termine. Questa è senz'altro una situazione delicata per tutti e lo è pure per i grandi sportivi che vivono una situazione di grande imbarazzo, e anche per questo c'è da applaudire il gesto di Sharapova.