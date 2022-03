Murray ha il cuore a pezzi: “Pace per i bambini ucraini, devolvo tutti i miei premi in beneficenza” Il tennista britannico, ex numero uno al mondo, è ambasciatore dell’Unicef e sta giocando la partita più importante della carriera. L’appello di Murray: “Oltre 7.5 milioni di bambini sono a rischio a causa dell’escalation del conflitto in Ucraina”.

Il tennista britannico, Andy Murray, ha compiuto un gesto molto bello per aiutare i bambini sconvolti dalla guerra in Ucraina.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sir Andy Murray è ambasciatore dell'Unicef e con l'organizzazione internazionale di beneficenza sta giocando la partita più importante della sua carriera: aiutare i bimbi dell'Ucraina ad avere ancora un futuro nonostante tutto. Servono soldi, tanti, mai abbastanza, perché in quella porzione d'Europa devastata dal conflitto arrivino forniture mediche, beni essenziali e quant'altro sia necessario per alimentare la rete di protezione dell'infanzia in quello scenario terribile.

Il tennista britannico, ex numero uno al mondo, ha compiuto un gesto molto bello: ha deciso che donerà tutti i premi della stagione attuale e li verserà nel fondo di solidarietà dedicato ai bambini ucraini. Non si tratta solo di aiuti umanitari ma anche di denaro prezioso da investire per far sì che i ragazzini sfollati abbiano ancora un'istruzione, che un domani – quando tutto sarà finito – gli edifici scolastici rasi al suolo siano ricostruiti, che la pace sia accompagnata (anche) da gesti del genere. "Oltre 7.5 milioni di bambini sono a rischio a causa dell'escalation del conflitto in Ucraina – è l'incipit del messaggio condiviso da Murray sui social network -. Sono direttamente impegnato con @UNICEF-uk per aiutare a fornire forniture mediche urgenti e kit necessaria per l'infanzia".

Il dramma di donne e bambini ucraini in fuga dalla guerra che sta devastando il Paese invaso dalla Russia.

L'iniziativa del campione è una luce in fondo al buio, tutto il resto spacca il cuore. Le immagini che arrivano dal fronte sono agghiaccianti. Se ancora vi chiedete cosa e coma possa essere l'inferno chiedetelo ai bambini ucraini. Infagottati e trascinati via dalle madri in fuga dalla guerra. Raccolti in giacigli di fortuna all'interno di palestre, tendoni, nei sottoscala degli ospedali, ovunque ci si possa sentire al sicuro mentre lassù, dove infuria l'invasione della Russia in Ucraina, bombe e missili distruggono e uccidono.

Leggi anche Bimbo di 18 mesi ucciso dai bombardamenti: la corsa disperata dei genitori per tentare di salvarlo

Ragazzini, nemmeno adolescenti, tirati per una mano, strattonati per la giacchetta, aggrappati ai loro peluche, stipati lungo la linea di frontiera al freddo, ammassati sui marciapiedi delle stazioni, di corsa lungo le strade che fanno di loro bersagli mobili, preda di soldati spietati che non esitano a fare fuoco. Vedono l'orrore dinanzi agli occhi e lo porteranno per sempre dentro , violentati e tormentati nella loro infanzia. Chi è "fortunato" ha ancora la madre accanto, altri hanno perso tutto. "È fondamentale che questi bambini, nonostante le condizioni attuali, possano avere ancora un'istruzione – ha aggiunto Murray -. L'Unicef sta lavorando per consentire l'accesso all'istruzione per i bambini sfollati, oltre a sostenere la ricostruzione delle scuole danneggiate, insieme ad attrezzature e altre suppellettili".

La chiosa di Murray è un appello. Un messaggio che rimbomba nel cuore. "Non incasserò soldi fino al termine della stagione, ho deciso di non percepire premi dai tornei a cui partecipo. Chiunque nel Regno Unito può sostenere la risposta umanitaria dell'Unicef partecipando alle donazioni collegandosi al sito dell'ente. I bambini in Ucraina hanno bisogno di pace, ora".