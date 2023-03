L’ucraina Kostyuk vince il WTA di Austin, ma dopo il trionfo non stringe la mano alla russa Gracheva La tennista ucraina Marta Kostyuk ha vinto a Austin il primo titolo WTA della sua carriera. In finale Kostyuk ha sconfitto la russa Gracheva e al termine del match non le ha voluto stringere la mano.

A cura di Alessio Morra

La settimana appena chiusa è stata molto intensa per il tennis maschile. Con il torneo di Dubai che ha visto la prima sconfitta stagionale di Djokovic e il terzo titolo ATP di fila di Medvedev, che ha vinto la finale tutta russa con Rublev. Mentre ad Acapulco i tennisti sono stati messi a dura prova dalle condizioni climatiche. In Cile ha vinto Jarry, chedopo aver sconfitto in un match teso Schwartzman, ha galoppato. In campo femminile si è disputato invece il torneo di Austin che si è chiuso con il successo di Kostyuk che dopo aver vinto il primo titolo della sua carriera non ha stretto la mano alla sua avversaria. E lo ha fatto per motivi politici.

Una delle regole non scritte del tennis è quella del saluto che deve esserci a fine partita. La classica stretta di mano. È raro che non ci sia. Ma dopo la finale del WTA di Austin niente saluto tra Marta Kostyuk e Varvara Gracheva, battuta 6-3 7-5. La giocatrice ucraina ha festeggiato il successo con tutti i crismi e ha ripetuto il gesto già fatto contro Azarenka lo scorso settembre agli US Open. All'epoca disse: "Limitarsi a dire che non vogliono la guerra fa sembrare che noi ucraini la guerra la vogliamo".

Il primo titolo della sua carriera lo ha dedicato all'Ucraina e a tutti coloro che stanno combattendo: "Dedico questo successo al suo Paese e a tutte le persone che stanno combattendo e morendo. Ovviamente essendo nella posizione in cui mi trovo, è estremamente speciale vincere questo titolo".

Kostyuk, che si è anche rifiutata di posare per le foto di rito con la sua avversaria Varvara Gracheva, grazie a questo successo ha fatto un balzo enorme nella classifica WTA. L'ucraina è passata dalla 77esima alla 37esima posizione della classifica, questo è anche il suo best ranking.